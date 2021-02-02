Отсутствие видения, стратегии и политической воли стали причиной накопления долгов перед инвесторами в возобновляемую энергетику Украины, что вызывает отток инвестиций из Украины и ухудшает отношения государства с ЕС.

Об этом в эфире канала «Украина 24» сообщил министр иностранных дел Украины в 2014-2019 гг. Павел Климкин.

"Это системная проблема. Мы говорим, что мы идем в направлении Европейского Союза. Там соответственно думают, как вообще перезагрузить энергетику. Мы пытаемся ходить вокруг да около, не понимая, каково наше будущее, каков наш образ будущего с точки зрения, как должна быть построена наша энергетика, к чему мы на самом деле стремимся», - сказал Климкин.

По его словам, из-за такого поведения ЕС не понимает украинскую власть.

"С точки зрения инвесторов это вообще сигнал. Кто придет на какую-то перспективу, если мы будем действовать так же. То есть, это на самом деле отсутствие трех очень простых вещей. Это отсутствие видения, стратегии и политической воли. Когда говорят, чего нам не хватает, - не хватает первого, не хватает второго и не хватает третьего. То есть, не хватает всего», - подчеркнул Климкин.

Напомним, правительство в декабре 2020 года утвердил государственные гарантии для госкомпании "Укрэнерго" на сумму 10,3 млрд грн с целью привлечения кредитов от трех государственных банков для выплаты долгов перед ГП "Гарантированный покупатель", а оно, соответственно, перед производителями "зеленой" энергии.

Инвесторы ожидали, что государство выполнит свои обязательства и своевременно погасит 40% "старого" долга (9 млрд грн) до конца 2020 года. В то же время НКРЭКУ решила утвердить постановление, которое запретит ГП "Гарантированный покупатель" погасить соответствующую задолженность.

16 декабря НКРЭКУ отправила " гарантированному покупателю "письмо с рекомендацией перечислить минимум 50% средств от 10,3 млрд грн компании"Энергоатом".

По мнению ассоциаций ВИЭ, такое решение НКРЭКУ устранит единственный пока доступный источник для погашения "старого" долга ГП "Гарантированный покупатель" перед производителями электрической энергии из ВИЭ и станет подтверждением полной несостоятельности Кабмина и НКРЭКУ выполнить условия и обязательства в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании, подписанным ими в июне 2020 года.

Чтобы решить финансовый кризис на рынке электроэнергии народные депутаты зарегистрировали законопроект №4624 выпуск ОВГЗ для "Энергоатома" на сумму 7,3 млрд грн. Так, "Энергоатом" и предприятия возобновляемой энергетики получили отдельные источники погашения накопленных перед ними долгов.