Компания D.Trading со всеми своими клиентами работает исключительно на рыночных условиях, а вымышленные СМИ цены реализации электроэнергии не имеют ничего общего с реальностью, являются целенаправленной манипуляцией и фейком.

Об этом заявил генеральный директор D.Trading Виталий Бутенко.

"Для D.Trading нет никакой разницы к какой группе или структуре относится клиент. Со всеми клиентами в нашем портфеле мы работаем исключительно на рыночных условиях", - отметил СЕО компании на своей странице в Facebook.

По его словам, цена электроэнергии зависит от целого ряда требований и специфики потребления клиентов. К таким требованиям относятся график потребления, его неравномерность, уровень небалансів, продолжительность контракта (месячный, квартальный, годовой), условия оплаты, принцип ценообразования и так далее. Существуют и другие факторы, в частности тарифы на передачу ОСП и тарифы ОСР, которые сильно отличаются в зависимости от региона.

"Утверждение, что, вроде бы, кто-то переплачивал более 40% при очень прозрачном ценообразовании – иначе как фейк-ньюз назвать невозможно», - подчеркнул Бутенко.

Глава D.Trading добавил, что уровень компетенции издания «Бизнес-Цензор» в статьях на тему торговли электроэнергией никогда не был особенно высоким.

"Но тут редакция превзошла сама себя: пошли в формат сенсационного фейка. Это, судя по всему, инновации бизнес-модели БЦ", - добавил глава D.Trading.

Напомним, D.Trading занимается трейдинговыми операциями с энергоресурсами.