Глава Народного антикризисного управления Беларуси оппозиционер Павел Латушко считает, что Украина, покупая электроэнергию с Белорусской АЭС, финансирует режим Лукашенко и репрессии против его собственного народа.
Об этом сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на выступление Латушко во время онлайн-дискуссии на тему «Белаэс: спасение Украины от отключения электроэнергии или финансирования режимов Лукашенко и Путина», цитирует «Радые Свабода».
«Фактически, покупая энергию у атомной электростанции, вы непосредственно финансово поддерживаете нелегитимный режим, оплачивая его призрачный, убыточный и явно невыгодный для белорусского народа и страны проект. Опять же, вы косвенно финансируете и спонсируете дубинки, которые сегодня бьют братский для Украины белорусский народ. И здесь мы не видим двусмысленности», - заявил оппозиционер.
Латушко выразил мнение, что Украина, принимая поставки белорусской электроэнергии, не только напрямую финансирует Александра Лукашенко и репрессии против белорусов, но и увеличивает свою энергетическую зависимость от России, которая финансирует строительство БелАЭС.
«Фактически, вы увеличиваете риски от использования АЭС в соседнем государстве, финансируя опасность для Украины. И эти средства идут на создание больших рисков.
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Напомним, Украина начала покупку электроэнергии на Белорусской АЭС с 3 января 2021 года. Импорт осуществляют компании «Днепросталь-Энерго» Виктора Пинчука, «ЭРУ Трейдинг» Ярослава Мудрого и «ДЕ Трейдинг» Максима Ефимова. Компания Пинчука в январе была основным импортером белорусского тока.