Как сейчас в Украине обстоит дело с равноправием полов? Насколько женщины должны быть представлены в политике, и решают ли проблему квоты, которые сейчас имеются?

Ситуацию в программе «Что дальше» на канале «Знай24» комментирует общественный деятель Инна Силантьева.

«Ситуация двоякая. Действительно, к выборам не допускают партию, если в её списке нет хотя бы 40 процентов женщин. Но я не понимаю, зачем женщины сознательно соглашаются на то, чтобы их использовали только для закрытия квот. Если ты видишь, что эта партия непроходная, то зачем это делать? Женщины существуют не для закрытия квот – они должны быть для решения проблем», - отмечает гостья программы.

По её словам, женщин в политике и в самом деле должно быть не менее сорока процентов. Сейчас в Верховной Раде положение ещё далеко от этого, но процентов двадцать женщин там определённо есть.

Силантьева выразила уверенность, что следующие парламентские выборы в Украине пройдут в срок, и на них будет избрано больше женщин, чем в 2019 году.

«Женская логика всё же отличается от мужской, но как мужчина не может обойтись без женщины, так и женщина – без мужчины. Я считаю, в этом и есть равенство. Если мужчина позволяет женщине развиваться, то это абсолютно нормально. Я не считаю, что женщина должна грузить мешки. Сейчас для женщин открыты практически все традиционно мужские профессии. Нужно просто поднимать тему равенства полов, а женщинам – не бояться заявлять о себе», - подчёркивает Инна Силантьева.

Ранее Politeka публиковала список наиболее эффектных женщин Верховной Рады.

Также приводились результаты опроса относительно гендерных квот.