Украинский юрист и общественный активист Геннадий Друзенко в программе «Романенко. Беседы» заявил, что государству необходимо назначить виноватых по резонансному делу Шеремета, поэтому предложил свою кандидатуру вместо Андрея Антоненко.

«На самом деле, как человек, который с первого дня отслеживает это дело и который все же смотрит на это дело глазами юриста, я вижу, что за год и два месяца, которые Андрей находится в СИЗО, не предоставлено ни одного не то, что убедительного доказательства, не предоставлено ни одного вообще доказательства того, что он причастен», - заявляет Друзенко.

Он говорит, что группа преступников, против которых открыли дело, оказались не знакомы друг с другом на момент преступления, а с Яной Дугар Андрей Антоненко познакомился только на время вручения подозрения. И это не единственное, что не сходится по делу: доказательства не клеятся между собой, Антоненко не подходит по росту, а что такое похож «по походке» - неизвестно никому, ведь такой методологии нет ни в Украине, ни на Западе.

«Я понимаю, что человек волей обстоятельств просто стал заложником власти. Надо было в резонансном преступлении найти или, скорее, назначить виноватых. А у него маленькие дети, мать старшая, очень мужественно, кстати, держится», - говорит Друзенко.

Юрист говорит, что вспомнил прецедент 1973 года, во времена, когда судопроизводство ехало, как каток, по человеческим судьбам, и когда были арестованы практически все украинские диссиденты, в частности посадили Ивана Дзюбу. Тогда украинский знаменитый переводчик Николай Лукаш, у которого тогда не было детей и семьи, написал письмо в президию ВР УССР, в Генпрокуратуру и другие органы, в котором предлагал отсидеть вместо Дзюбы.

«Я взял буквально такую ​​же стилистику, немного видоизменил к делу и предложил, что если вам нужен заложник - то у меня уже выросли дети, у меня, к сожалению, умерли уже родители, ну давайте я посижу», - объясняет юрист.

Друзенко говорит, что ему больно осознавать, что отец уже больше года не видел своих малолетних детей, трудно наблюдать за тем, как Антоненко с женой держатся за руки, когда тот в «аквариуме», а она рядом.

«Если государству нужно, чтобы кто-то сидел - ну мы по очереди сидеть будем. Вам нужно заложники - возьмите другого заложника. Тогда зачем нам говорить о декоммунизации, западный выбор, верховенство права? Это показывает, насколько лживые все эти слова, которыми пользуется наша власть, независимо от ее фамилий», - резюмирует Друзенко.

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