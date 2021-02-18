Компания «Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод» олигарха Виктора Пинчука арендует земельный участок в аннексированном Россией Крыму.

Об этом сообщило издание «РБК-Украина» со ссылкой на решение «Арбитражного суда» в аннексированном Россией Крыму от 4 февраля.

«Обязать ПАО «Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод» в течение 15 дней с момента вступления решения суда в законную силу возвратить муниципальному образованию городской округ Ялта Республики Крым земельный участок площадью 18 198 кв.м., расположенный на территории Форосского поселкового совета, путем подписания с Департаментом имущественных и земельных отношений администрации города Ялта Республики Крым акта приема-передачи», - говорится в решении «суда».

Поводом для расторжения договора стала задолженность по арендной плате в размере 519 831,91 рублей.

Исходя из решения «суда», структуры Пинчука перестали платить аренду за участок в оккупированном Крыму только 10 апреля 2015 года, спустя более чем год после аннексии полуострова.

Какая сумма была уплачена «Интерпайпом» в бюджет оккупационной власти за первый год аннексии полуострова в материалах суда не раскрывается. Согласно условиям договора, годовая плата могла составить примерно 1 млн российских рублей.

В материалах «крымского суда» говорится, что с 18 марта 2014 года – официальной аннексии автономной республики Крым – и по 10 апреля 2015 года (1 год и 24 дня) «Интерпайп» не нарушал условий арендного договора.

Ранее сообщалось, что в 2017 году олигарх Пинчук опубликовал колонку в американской деловой газете The Wall Street Journal в которой предложил отдать полуостров России в аренду.