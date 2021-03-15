З Москви на краденій машині – Миколу Петренка помітили на російсько-українському кордоні в автівці, яка на той момент перебувала у розшуку. Саме у країні-агресорі аферист, відомий як Колька-порожняк, шукає союзників, аби відібрати половину компанії у бізнес-партнерки Людмили Русаліної. Паралельно з цим, в Україні рейдер не припиняє силовий тиск на жінку, ініціюючи проти неї замовні провадження у правоохоронних органах, пише "Знай".

Ми продовжуємо журналістське розслідування за фактами численних спроб захоплення відомого українського холдингу за участі силових структур і представників кримінальних кіл. Нагадаємо, співвласник групи компаній «Петрус» Микола Петренко намагається «віджати» у партнерки – Людмили Русаліної – її законну частку у спільному бізнесі. Він неодноразово публічно погрожував жінці, залякував її та членів її родини, а також, ймовірно, є причетним до замаху на замовне вбивство Русаліної, про що ми вже повідомляли у попередніх публікаціях.

Микола Петренко Фото з власних джерел

Попри те, що у ДБР припинили сумнівне провадження щодо пані Людмили й звільнили зі своїх лав «кишенькового» слідчого Петренка – Дмитра Сухину, який фальсифікував матеріали справи, відверто рейдерські дії й цькування жінки з боку Кольки-порожняка та його поплічників досі тривають. І все це – під дахом свого однопартійця-нардепа ОПЗЖ Григорія Мамки, якому закидають співпрацю з окупантами й брехню в декларації.

Журналістам вдалося довідатись з інсайдерських джерел, що Микола Петренко вже понад рік намагається заручитися у своїх брудних планах підтримкою не лише представників правоохоронних органів а й так званих кримінальних авторитетів.

При цьому аферист Колька-порожняк вже встиг виписати різним людям розписки-меморандуми на загальну суму у понад 200% від вартості компанії (обіцяна Петренком «винагорода» за те, що вони допоможуть відібрати частку Русаліної). Як повідомляють наші джерела, в Україні всі потенційні союзники вже давно зрозуміли, що це – суто аферистична схема, й не бажають мати з Петренком жодних спільних справ. Тому останній швидко переорієнтувався на сусідню державу й нині шукає «дах» у країні-агресорі серед кримінальних авторитетів та грабіжників-попередників.

Зокрема, за наявною інформацією, лише протягом кількох останніх місяців Микола Петренко щонайменше 4 рази відвідав Москву. З однією з таких подорожей пов’язана майже детективна історія, адже на зворотному шляху додому горе-бізнесмена зупинили на кордоні – в автомобілі, який на той момент офіційно перебував у розшуку. Йдеться про Toyota Highlander, яка фігурує у кримінальному провадженні.

Витяг з ЄРДР Фото: скріншот

Щоправда, вже за пів години – ймовірно, завдяки втручанню його патрона-одгнопартійця ОПЗЖ Григорія Мамки й так званому телефонному праву – номер цієї автівки дивним чином зник з реєстру розшукуваних транспортних засобів у МВС. Таким чином, Микола Петренко спокійно перетнув кордон і в’їхав на територію України.

Більше того, пізніше у поліції справу про викрадення автомобіля взагалі тишком-нишком закрили, навіть не допитавши свідків і не повернувши «залізного коня» законному власнику – ТОВ «Петрус-Кондитер». Крім того, у кримінальному провадженні не було проведено експертизу транспортного засобу та не перевірено обставини виїзду за кордон водія й можливої причетності до зникнення автомобіля сторонніх осіб, які перебували в автівці в момент перетину кордону й не є працівниками товариства. Усе це свідчить про неповноту та однобічність проведеного поліцією розслідування.

Постанова про закриття провадження Фото: скріншот

Постанова про закриття провадження Фото: скріншот

Щоправда, пізніше законні власники автомобіля оскаржили цей документ, і рішенням суду від 27.01.2021 року постанову слідчого Тімонькіна О.В. про закриття кримінального провадження було скасовано, а слідство у справі – відновлено.

Скарга на рішення слідчого Фото: скріншот

З власних джерел нашій редакції стало відомо, що під час візитів до російської столиці Микола Петренко активно вів перемовини із знайомими пані Русаліної, цинічно пропонуючи їм взяти в управління частку бізнесу, яку пройдисвіт має намір захопити.

Крім того, Колька-порожняк веде перемовини з урядовцями-втікачами, які розкрадали державний бюджет за часів Януковича – зокрема, Олександром Клименком, котрий підозрюється в багатомільярдних махінаціях із відшкодування ПДВ та заволодінні коштами державного бюджету. І у якого за наявною у журналістів інформацією, є особисті рахунки з Людмилою Русаліною.

Олександр Клименко Фото: з відкритих джерел

Понад те, як розповіла сестра Людмили Володимирівни – Олена, у січні цього року, пізно ввечері, ймовірно перебуваючи у стані сильного алкогольного сп’яніння, Петренко зателефонував їй, аби «покуражитись». Він вимагав у жінки передати сестрі (Русаліній Л.В.), що начебто вже домовився з Севою Могілевичем (ред. – відомий російський кримінальний «авторитет» Семен Могилевич, оголошений у міжнародний розшук ФБР), котрий (цитуємо) «50% у Людмили відбере, а її саму – прикінчить».

Петренко хизується «домовленостями» з російським авторитетом Могилевичем Фото: УНІАН

Паралельно з перемовинами з бандитами, Петренко продовжує й силовий тиск на бізнес Русаліної через представників правоохоронних органів – ймовірно, за посередництва все того ж нардепа ОПЗЖ Григорія Мамки, який з початку «нульових» понад 15 років пропрацював у структурах МВС на різних посадах, а у 2015-му не пройшов атестацію й «вилетів» з посади заступника керівника ГСУ Нацполіції, але зумів відновитися через суд. Наразі ж у ЗМІ парламентарю закидають «кришування» рейдерів за допомогою старих зв’язків із силовиками, співпрацю з окупантами й декларування недостовірної інформації.

Нардепу Григорію Мамці закидають «кришування» рейдерів Фото: ОПЗЖ

Так, у липні 2020 року ГСУ МВС відкрило кримінальне провадження під символічним номером 666. У матеріалах йшлося, зокрема, про міфічні наміри «невстановлених осіб» завдати матеріальної шкоди Миколі Петренку, нібито привласнивши шляхом рейдерства корпоративні права у низці компаній.

Витяг з ЄРДР Фото: скріншот

Найцікавіше те, що Печерський районний суд столиці, ретельно вивчивши матеріали провадження, своїм рішенням визнав пані Русаліну потерпілою у цій справі.

Рішення суду Фото: скріншот

Та навіть це не змусило Миколу Петренка і його однопартійця з ОПЗЖ Григорія Мамку відмовитись від своїх планів з дискредитації партнерки: у ГУ Нацполіції нашвидкуруч відкрили справу-клон №963 (як то кажуть: знайдіть хоча б одну відмінність від попередньої), за якою жінку продовжують активно пресингувати.

Витяг з ЄРДР Фото: скріншот

Ми продовжуємо тримати руку на пульсі подій, та про подальший перебіг у цій справі обов’язково розповімо у наших наступних публікаціях.