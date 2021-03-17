В среду, 17 марта, Экологический комитет ВРУ рассмотрит доработанную версию законопроекта №3091 о государственном экологическом контроле, пишет ЕВА.

Документ обеспечивает предпосылки для ликвидации Госэкоинспекции и создания нового органа, который будет осуществлять государственный экологический контроль. В основе риск-ориентированный подход.

Так, в новой редакции законопроекта были учтены следующие критические замечания для бизнеса:

  1. Плановые и внеплановые проверки осуществляются в рабочее время в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка предприятия.
  2. Определено, что во время внеплановой проверки, инспектируются только те вопросы, которые стали основанием для ее проведения.
  3. Уточнен механизм проведения нового мероприятия государственного экологического контроля-рейдовых проверок,которые могут осуществляться исключительно в отношении физических лиц.
  4. Исключены полномочия органов государственного экологического контроля останавливать деятельность предприятий без решения суда.
  5. Из-под действия законопроекта исключен контроль за соблюдением требований Лицензионных условий, убирающий дублирование функций с другими органами.
  6. Предоставлено финансово-экономическое обоснование реформы государственного экологического контроля и предусмотрены меры по повышению мотивации представителей контролирующего органа.

Кроме этого, законопроект стремится вписать принципы экологического контроля в иерархии действующего законодательства в сфере охраны окружающей среды и государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности. В то же время, в тексте документа содержатся неоднозначные положения, которые еще больше зарегулируют природоохранную отрасль и не поддерживаются бизнесом:

  1. Возможность применения правил международных договоров, которые ратифицировала ВРУ. Такие положения могут быть не адаптированы в украинское законодательство, а затем создают поле для двойных трактовок и давления.
  2. Проверка может происходить на основании обращения органов досудебного расследования в рамках уголовного производства. Это положение значительно расширяет основания для внеплановых проверок, которые выходят за пределы природоохранной сферы, а также может нести потенциальные репутационные потери для предприятий.
  3. Предлагается ввести 4-ступенчатую градацию предприятий в зависимости от степени риска на окружающую среду – от «наивысшей степени риска» до «незначительной». Хотя, на данный момент в действующем законодательстве предусматривается трехступенчатая система классификации. По мнению бизнеса, это может способствовать субъективному подходу по определению периодичности проведения проверок и предвзято сокращать срок повторной проверки контролирующим органом. В ЕС повторные проверки могут осуществляться чаще чем раз в 6 месяцев.
  4. Дублируются полномочия Морской администрации и Госэкоинспекции, что противоречит одному из принципов государственного надзора (контроля), определенных статьей 3 Закона Украины «Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности».
  5. Возвращается необходимость согласовывать технологию перегрузки грузов предприятиями морской отрасли с инспекторами по охране окружающей среды. При том, что необходимость такого согласования была недавно отменена Постановлением Кабмина с целью либерализации и упрощения ведения коммерческой деятельности на территории Украины.
  6. Законопроект не согласуется с Законом Украины «О внутреннем водном транспорте» от 03.12.2020 года № 1054-IX, который вступит в силу с 01.01.2021 года в части терминологии.
  7. Законопроектом дублируются положения по отбору проб и проведению их анализа в соответствии с ЗУ «Об охране окружающей природной среды».
  8. Законопроект лишает права судовладельца предоставить обеспечение морского требования и избежать задержания и последующего ареста судна, что является нарушением международных договорил Украины.
  9. Контролирующие органы будут иметь право останавливать, досматривать, а также временно изымать любые транспортные средства (в том числе суда, корабли), которые могут, по их мнению, быть причастны к нарушению природоохранного законодательства.
  10. Приказ о проверке предприятия может содержать как название компании, так и только адрес, по которому выявлены нарушения. Фактически, это дает основания осуществлять проверку сразу нескольких компаний, если у них общий адрес.
  11. Использование в качестве оснований для проверки обращений физических лиц о нарушении, причинен вред от которого не доказана. Это может привести к блокированию работы предприятия в связи с заранее ложными жалобами. Поэтому обоснованность и наличие фактических доказательств такого вреда обязательно должна быть предусмотрена в законопроекте.
  12. Санкционирование за создание препятствий должностным лицам (недопуск). По мнению бизнеса, это сужает возможности для реализации права предприятий не допускать инспекторов к проверкам, если на то есть законные причины, например, неправильно заполненные документы, непредъявление документов и тому подобное. Поэтому, предлагаем уточнить, что речь идет именно о незаконной или безосновательный отказ в допуске.
  13. Освобождение органов госэкоконтроля от уплаты судебного сбора, если иск подает бизнес, например, оспаривая результаты проверки. Такой подход нарушает равновесие возможностей государства и предприятий.
  14. Обеспечение установления систем автоматического мониторинга в течение 6 месяцев после вступления в силу законопроекта. Это положение уже предусмотрено законопроектом №4167.
  15. Четко определены полномочия и обязанности как контролирующих органов, так и субъектов хозяйствования. При этом ответственность за их невыполнение предусмотрена только для предприятий. Следовательно, следует также установить норму об ответственности проверяющих за вмешательство в работу бизнеса.

Бизнес обращает внимание, что положений, которые не поддерживаются сообществом – немало. Поэтому Европейская Бизнес Ассоциация обращается к Парламенту и Правительству с просьбой учесть замечания бизнеса и способствовать разработке качественной и комплексной природоохранной системы, чтобы после реформы мы получили эффективный орган, а не бюрократического гиганта, основная цель которого – давление на бизнес.

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