Кабинет министров Украины разрушает планы государства по европейской интеграции из-за того, что отказывается выполнять собственные обязательства по выплате долгов инвесторам в возобновляемую энергетику Украины.

Об этом заявил Андрей КОНЕЧЕНКОВ, председатель правления ветроэнергетической ассоциации.

"В июне прошлого года мы подписали меморандум, пошли на уменьшение «зеленых тарифов», которые уже были ранее установлены. И правительство нам пообещало, что будет урегулирована ситуация. Но мы видим сегодня большие перекосы и в то же время доля денег, которые предполагались идти на покрытие долгов перед «зелеными», начинают отправлять на «Энергоатом», - сказал Конеченков.

По его словам, правительство должно выплатить долги и запустить «зеленые» аукционы в Украине, чтобы удешевить стоимость «зеленой» энергии и получать пользу от опыта стран ЕС.

"Аукционы первые были не очень удачны в Эс. Но сегодня аукционы – это один из лучших механизмов, который урегулировал ситуацию на рынке ВИЭ», - добавил глава правления УВЭА.

Он напомнил, что Украина имеет чрезвычайный потенциал, который надо использовать.

«То есть позволять и солнцу, и ветру, и биоэнергетике и другим возобновляемым источникам энергии строить новые станции, чтобы мы отказались от строительства новых атомных блоков (экономическая целесообразность которых не понятна), чтобы мы отказывались от угля согласно Парижской соглашения и т.д. Возобновляемые источники энергии - это наша энергонезависимость и энергобезопасность на будущее», - добавил Конеченков.

При этом он указал, что Украине нужно развивать собственное производство хотя бы части оборудования для сектора зеленой энергетики, чтобы в стране создавались дополнительные рабочие места.

Напомним, 10 марта представители иностранных инвесторов написали письмо Зеленскому с требованием вмешаться в критическое игнорирование властями условий меморандума о возобновляемой энергетики, поскольку Кабинет министров нарушает график выплаты долгов за произведенную в 2020 году "зеленую" электроэнергию.

Как сообщалось, Европейский парламент обеспокоен невыполнением Кабмином Дениса Шмыгаля обязательств по погашению задолженности перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников энергии.

Инвесторы ожидали, что государство выполнит свои обязательства и своевременно погасит 40% "старого" долга (9 млрд грн) до конца 2020 года, однако этого не произошло.

По состоянию на 15 марта выплачено лишь 3 миллиарда гривен "старого" долга. Кроме того, инвесторы не видят никаких решений Кабмина по выплате других долгов в объеме 13,4 млрд грн в течение этого года.

Представитель Еврокомиссии в Украине Торстен Велерт указывает, что Кабмин должен выплатить долги предприятиям возобновляемой энергетики, как того требует подписанный 2020 меморандум, а также максимально приблизить момент запуска "зеленых" аукционов в Украине для дальнейшего снижения стоимости электроэнергии из возобновляемых источников.