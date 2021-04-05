Окружной административный суд опубликовал решение, обязывающее Кабинет Министров принять решение об увольнении главы Тарифной комиссии НКРЭКУ Валерия Тарасюка и еще троих членов, чьи полномочия истекли еще в январе 2020 года.

Соответствующее решение от 16 марта по делу №40/24854/20 обнародовано в Едином государственном реестре судебных решений.

«Обязать Кабинет Министров совершить действия по рассмотрению вопроса об освобождении от должностей членов НКРЭКУ Тарасюка, Бабий, Кайдаша и Магды или о продлении срока их полномочий в соответствии с требованиями законодательства», - говорится в резолютивной части судебного решения.

Оно может быть обжаловано в течение 30 дней в апелляционной инстанции. В противном случае решение вступит в силу с 29 апреля.

Согласно полному тексту решения, все 4 члена НКРЭКУ, законность полномочий которых исследовалась в судебном процессе, на суд не явились, хотя были привлечены в качестве третьей стороны.

В итоге суд признал правовой статус главы НРКЭКУ Тарасюка и еще троих членов – Ольги Бабий, Руслана Кайдаша и Алексея Магды - сомнительным и требующим срочного урегулирования.

«В результате такой бездеятельности (правительства – прим.) остается непонятным в каком именно статусе находятся Лица 1-4 (вышеупомянутые члены НКРЭКУ – прим) в составе Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг», - говорится в решении суда.

Основным аргументом суда стало то, что 4 из 7 членов НКРЭКУ была назначены без конкурса, временно и на срок не более 3 месяцев. Соответственно их полномочия истекли 29 января 2020 г. Однако вопреки указам о их временном назначении, эти члены НКРЭКУ продолжают занимать должности до текущего момента.

Такое решение суд вынес по иску компании «Техноинвест» (Киевская область).

Напомним, действующий состав НКРЕКУ был назначен в октябре 2019 указом президента Зеленского сроком на 3 месяца. Однако 4 члена комиссии, включая главу Тарасюка прежнему занимают эти должности.

В 2020 году вопрос неконституционности НКРЕКУ начал рассматривать Конституционный суд Украины.