Решение Комиссии по международной торговле США в отношении компании «Интерпайп» Виктора Пинчука показало, что украинских газодобывающие компании годами переплачивали сотни процентов при закупке труб.
Об этом сообщил политолог Кирилл Сазонов в своем блоге на сайте «Цензор.Нет».
«Так вот оказалось, что накрутка 200-300% на одной трубе для государственного «Нафтогаза» и позволяла «Интерпайпу» «наводить ужас» на американских товаропроизводителей за океаном. То есть годами, а если верить американским бюрократам как минимум 7 лет, украинские добывавшие компании переплачивали сотни процентов к справедливой цене на трубы только потому, что Виктор Михайлович решил наказать зарвавшихся техасцев и стать трубным королем Америки», - заявил Сазонов.
Он подчеркнул, что борьба «Инерпайпа» с американскими производителями происходила за счет и благодаря повышенной ренты с украинского рынка, где он выступает монополистом.
«Занижение цен в богатых США автоматически компенсировалось завышением цен в нищей Украине – образцовый пример патриотизма», - отметил политолог.
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Он призвал Министерство экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины, а также Антимонопольный комитет деталь изучить выводы Комитета по международной торговле США в отношении «Интерпайпа» с целью защиты украинских покупателей ее труб.
Напомним, 10 февраля 2021 года Комиссия по международной торговле США обвинила «Интерпайп» Виктора Пинчука в нечестной конкуренции и постановила ввести пошлины 42% на поставку труб из Украины.
Ранее в расследовании «РБК-Украина» отмечалось, что «Интерпайп» Виктора Пинчука в 2016-2019 гг. завышал цены на трубы для «Нафтогаза» в 2-3 раза по сравнению с поставками аналогичных труб в Россию.
В пресс-службе «Интерпайп» разницы в ценах пояснили «пирамидальностью соединений», которые якобы использовались при поставках для нужд «Нафтогаза».