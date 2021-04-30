Уже прошло несколько лет, как мир вводит санкции против Российской Федерации. Но имеют ли они эффект и отображается ли это как-то на практике, рассказал Алексей Кущ, экономист, финансовый аналитик и советник президента Ассоциации украинских банков, в программе Михаила Чаплыги «Скажи-ка, дядя» .

Кущ объясняет, что любые санкции - это всегда оружие в политической борьбе. Следовательно, санкции Соединенных Штатов против РФ - не исключение. «Если бы не было украинской проблемы, была бы какая-то другая», - добавляет он к этому вопросу.

Попутно он вспоминает интересную ситуацию с Китаем. В течение 30 лет Соединенные Штаты активно сотрудничали с этой страной, были инвестиции, но и было нарушения прав человека со стороны китайских властей. «Тридцать лет этого не видели, а сейчас вдруг увидели», - отмечает экономист. В частности, речь идет о уйгурах, которые подвергались дискриминации в Китае. Он называет эту ситуацию крайне циничной.

Поскольку есть санкции, то все рассчитывают на падение российской экономики и развал страны в принципе. Тем не менее, Кущ предостерегает от таких надежд. Он объясняет, что это, во-первых, скорее самоуспокоение, во-вторых, недооценка противника. Если сразу выходить из позиции недооценки, то на правильную стратегию рассчитывать не стоит. «Это что-то вроде сталинских довоенных фильмов, где немцев показывали слабыми и глупыми», - приводит эксперт пример. Следовательно можно вспомнить историю, что дала такая недооценка в свое время.

Напоминаем, Кущ заявил, что Европе выгодна деиндустриализация Украины .