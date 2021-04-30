НЭК «Укрэнерго» планирует осенью 2021г погасить 15,3 млрд грн задолженности перед ГП «Гарантированный покупатель», который направит данные средства на выплаты производителям из возобновляемых источников энергии за 2020г. Об этом 29 апреля сообщил Владимир Кудрицький, председатель правления «Укрэнерго», во время пресс-конференции компании.

«Нам, до конца этого года, еще надо погасить 15,3 млрд грн долга перед «Гарантированным покупателем» - ред), образовавшийся в 2020г. Мы ставим перед собой такую задачу. Это можно сделать за счет привлечения внешнего финансирования. А потому, мы очень серьезно рассматриваем возможность размещения «зеленых» бондов. То есть, облигаций, деньги от реализации которых направляются на выплату производителям с ВИЭ», - сообщил руководитель «Укрэнерго».

По словам Кудрицкого, такой метод привлечения финансирования, потенциально может удешевить его стоимость: «поэтому мы сейчас имеем достаточно четкий и проработанный план как это сделать, таким образом, чтобы осенью 2021г полностью закрыть долги 2020 года, которые образовались по спецобязательствам».

Напомним, 28 апреля стало известно, что компания Modus Energy, которая находится в собственности граждан Литвы, подала иск против Украины из-за того, что государство не выполняет свои обязательства по выплатам за произведенную электроэнергию и вынуждает компанию пойти на изменения правил, которые сокращают ее доходы.

В жалобе указывается, что ГП "Гарантированный покупатель" заставил дочерние компании Modus Energy подписать Дополнительное соглашение, предусматривающее сокращение доходов и поэтому компания рассматривает это как инициирование процедуры расторжения Договора купли-продажи "зеленой" энергии, который действует до 2030 года.

Согласно документации, истец просит арбитражный суд: признать Украину такю, что нарушила требования статей Договора об Энергетической хартии; обязать Украину выплатить проценты на суммы убытков, начисленных арбитражным судом, на определенных условиях; а также обязать оплатить все понесенные расходы на арбитражное производство.

Как сообщалось, по информации НБУ, на фоне кризиса в "зеленой" энергетике чистый отток прямых иностранных инвестиций в Украину в 2020 году составил 868,2 млн, тогда как в 2019 году чистый приток составил 5,860 млрд долларов. Отток инвестиций зафиксирован впервые с 2015 года.

По состоянию на конец апреля уровень расчетов перед инвесторами составляет 20%. С 22,4 млрд гривен долга 2020 государство заплатило только 4,5 млрд грн.

По данным СМИ, правительство хочет ввести акцизный налог на продажу "зеленой" электроэнергии, в настоящее время предлагается широкий диапазон ставки - от 3,2% до 40%.