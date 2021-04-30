ДТЭК улучшил показатели эффективности своей деятельности в области экологии, социальной политики и корпоративного управления. Оценка проводилась агентством Sustainalytics, ведущим независимым поставщиком исследований, рейтингов и данных в области ESG (Environmental, Social, Governance).

Оценка рисков ESG для компании ДТЭК составила 26,6 балла. По сравнению с прошлым годом, ДТЭК улучшил свой рейтинг на 3,3 пункта и занял 36 место в мире среди 214 энергетических компаний, деятельность которых была проанализирована. Международное агентство Sustainalytics высоко оценило прогресс компании ДТЭК в уменьшении ESG рисков в сферах использования ресурсов, взаимодействия с местными сообществами, охране труда, влияния на окружающую среду, что свидетельствует о надежности бизнеса ДТЭК.

«Компания не может быть успешной в долгосрочной перспективе, если не внедряет принципы ESG в свою работу сегодня. Новая Стратегия компании ДТЭК до 2030 года основана на принципах ESG, в ее основе ценностные ориентиры бизнеса и стремление соответствовать актуальным запросам общества. Результаты оценки риск-рейтинга Sustainalytics подтверждают, что компания ДТЭК выбрала верный путь развития. Улучшение рейтинга состоялось благодаря открытости компании ДТЭК, прозрачности деятельности, развитию возобновляемой энергетики, внедрению новейших технологий, большим инвестициям в устойчивое развитие», – прокомментировал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

ДТЭК ответственно относится к влиянию своей производственной деятельности на окружающую среду и социальную сферу, а также заботится о качестве жизни будущих поколений. В 2020 году компания ДТЭК инвестировала в устойчивое развитие 3 млрд грн.