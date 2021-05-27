Конкурсная комиссия по отбору сотрудников Специализированной антикоррупционной прокуратуры не разобралась в обстоятельствах закрытия дела «Роттердам+» и безосновательно спекулировала этим во время собеседования с прокурором Денисом Демкивым

Об этом сообщил старший партнер юридической фирмы «Креденс» Артем Трекке, который также является одним из адвокатов по делу «Роттердам+».

«Высокую Комиссию, в частности, удивило, что прокурор принял решение о закрытии дела «Роттердам+» якобы в течение 5 дней, в то время как материалы досудебного расследования содержат около 100 томов. Очевидно, это могло стать одним из решающих моментов во время голосования членов комиссии, ни один из которых не отдал своего голоса за прохождение прокурора Д. Демкива дальше», - сообщил Трекке.

Эти обвинения Трекке назвал беспочвенными и не соответствующими действительности. В частности из публичных источников известно, что материалы «Роттердам+» перед закрытием исследовались в течение двух недель.

Во-вторых, конкурсная комиссия прибегла к политике двойных стандартов.

"Конкурс сейчас проходит и исполняющий обязанности руководителя САП Грищук Н. А., который претендует на занятие должности полноценного руководителя САП. Однако, ни у кого до сих пор не возник вопрос относительно того, каким образом он принял решение об отмене постановления о закрытии дела «Роттердам+», принятого предыдущим старшим группы прокуроров по этому делу, в течение 4 дней, два из которых были выходными», - подчеркнул Трекке.

Напомним, 20 мая САП уже в четвертое закрыла дело «Роттердам+» из-за отсутствия в нем состава преступления. Первый раз дело было закрыто еще 27 августа 2020 года. Затем аналогичные решения принимались в январе и марте 2021 года.

Эти решения также были подтверждены Офисом генерального прокурора и высшим Антикоррупционным судом Украины.

В начале мая офис генпрокурора удовлетворил просьбу НАБУ и заменил прокурора по делу для повторного объективного изучения материалов дела.

Расследование дела "Роттердам+" длилось более 4 лет. В этот период было проведено более 10 государственных и международных экспертиз, которые все подтвердили экономическую и юридическую обоснованность формулы.

Соответственно, в ходе расследования не были установлены ни убытки от действия формулы, ни пострадавшие.