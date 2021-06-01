Логика работает так, что в любом случае на олимп попадают настоящие «хищники». Но возникает вопрос, как не допустить появления новых Сталина, Мао, Пола и возникновения новой национальной трагедии?

Такие вопросы поставил Геннадий Друзенко в своей программе «Конституционная кухня» украинскому политтехнологу Сергею Гайдаю. Они обсудили политические алгоритмы и тех лиц, которым люди вверяют свою страну и самих себя.

Гость программы отмечает, что заданный ему вопрос не из простых. Чтобы на него ответить, Гайдай пытается смотреть на кейсы.

В пример он приводит Сингапур и его диктатора и «отца сингапурской нации» - Ли Куан Ю. Его амбиции, как рассказывает эксперт, не ограничивал никто, а потому он имел свободу действий в этой маленькой стране. Гайдай рассказывает, как Ли Куан Ю в свое время создал армию, пригласив израильтян. «У него хватало этого личного ощущения, интеллигентности, образования, чтобы понять, что нужно делать», - рассуждает он.

С другой стороны, политтехнолог не может не отметить и сложной ситуации в Сингапуре с прессой и свободой слова. Как он объясняет, свободу они признают, в частности независимую судебную систему, которую создал как раз таки Ли Куан Ю. «А пресса, как это и у нас бывает, иногда и в большинстве не понимает, где же эта грань между клеветой и свободой слова. За клевету он закрыл многие газеты через суды», - сообщает Гайдай. Итак, теперь Сингапур занимает едва ли не первую позицию в рейтинге по уровню жизни, но плетется в хвосте по уровню свободы слова, ее там нет, как и прессы.

Гайдай рассказывает о еще одной красной линии Ли Куан Ю - коммунизме. В то же время он отмечает, что и сам диктатор сначала придерживался левых взглядов. «Но опыт Китая (а он китаец по этносу) заставил его сказать: Коммунизм – это бедность», - отмечает эксперт. Он добавляет, что в тот период в Китае был голод, а потому уже позже сам Дэн Сяо Пин ездил в Сингапур одалживать его опыт. Итак, много китайских моделей заимствовано на самом деле в Сингапуре и в частности у Ли Куан Ю.

Напоминаем, Гайдай рассказал о политическом алгоритме государственности, который начинается с личности .