Одиозный депутат Верховной Рады IX-го созыва от партии “Слуга народа” Максим Бужанский в эфире программы “А как на самом деле" с Мирославой Бобровской заявил, что в Верховной Раде не поставили на повестку дня пересмотр закона “О языке”, поскольку закон должен быть один для всех

Максим Бужанский отметил, что в Верховной Раде была попытка изменить закон “О языке”, и отложить перевод кинопродукции на украинский язык до конца карантина, но она провалилась.

“Мы не проводили заседание. Это попытка была вот так вот нахрапом вбросить и на авось. Речь шла только о включении в повестку дня. Часть народных депутатов, например, народные депутаты с западной Украины, вообще ни за какие инициативы языковые в этом вопросе не голосуют. Я не разделяю их подход, но я понимаю их. Часть народных депутатов, видимо, солидарна в этом вопросе со мной… Мы или защищаем интересы всех, или давайте скажем, какие сферы мы будем защищать: кино, вино и домино”, - сказал Бужанский.

По его словам, он надеется, что закон торжественно провалят, поскольку он должен быть принят в ближайшее время, иначе будет поздно переносить перевод кинопродукции.

“Там, по-моему, 16 числа вступает в силу норма закона. Тогда мы столкнемся с ситуацией, когда необходимо либо всем жить по закону, раз мы не хотим его менять, либо давайте его менять в целом. По крайней мере, хотя бы проанализируем его на соответствие Конституции”, - подчеркнул политик.

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https://youtu.be/LaHUkAzTJD0