Народный депутат Александр Качура после инцидента на заседании сессии городского совета, где мэр Конотопа напал на него по непонятным причинам, заявил, что ему стыдно за действия чиновника

Александр Качура требует от Семинихина обнародовать доказательства о якобы каких-то незаконных действиях со стороны народного депутата, но уверен, что информация не соответствует действительности и никаких доказательств нет и планирует защищать свою репутацию в судебном порядке.

"Если у него есть какие-то факты что я к чему-то незаконному его принуждал то пусть опубликует. Потому что ничего такого нет вообще, мне нечего бояться", - отметил он. Народный депутат также провел встречи с жителями Конотопа.

"Больно наблюдать за тем, как городская власть не просто бездействует, а разрушает город. Людей, которые разуверились в местных руководителях, было много, а насущных проблем, требующих решения, еще больше».

Напомним, народный депутат Александр Качура принимал участие в заседании сессии Конотопской ОТГ, во время которой мэр Конотопа Артем Семинихин и его охрана спровоцировали драку.

Во время заседания нардеп поднял вопрос проблем города, в частности плохого качества водопроводной воды, которую нельзя пить или использовать для приготовления пищи. Он продемонстрировал образец этой воды в бутылке, которую ему передали жители города, и попросил мэра Артема Семинихина проверить ее качество. Вместо ответа мэр попытался облить депутата водой, к толкотне присоединилась охрана Семинихина и прямо в зале произошла драка.

«Вместо конструктива вы разрушаете этот город, разрушаете доверие к местной власти», – обратился к мэру Качура.

В партии "Слуга народа" уже заявили, что по факту нападения на нардепа возбудили уголовное дело за препятствование его деятельности. Там говорят, что драку спровоцировал городской голова вместе со своей охраной.

В то же время, в полиции Сумщины УП сообщили, что дело открыли по части 1 ст. 296 "Хулиганство". Данные об этом внесли в единую базу досудебных расследований. Кроме того расследуется дело о препятствовании его деятельности как нардепа.