Політичний експерт і військовослужбовець Олександр Мусієнко пояснив, що путін буде затягувати війну мінімум до весни, а Трамп, схоже, згоден, тому знімає фокус уваги з України, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

«Фактично путіну дали час затягувати цю війну без додаткового тиску, це вже навіть не обговорюється. Подивіться, Трамп уже мінімум тиждень жодного разу не згадував про російсько-українську війну. На порядку денному – Іран, Венесуела, Гренландія, внутрішній порядок денний, але не Україна. путін затягує війну. Зрозуміло, як мінімум до весни він хоче тягнути час, петляти різними способами», – стверджує Олександр Мусієнко.

За словами експерта, зараз уже неможливо сказати, скільки буде тривати війна, вона не піддається прогнозам, вона абсолютно не має якихось контрольованих речей, і зараз війна у найвищому витку ескалації, часи перемовного процесу будуть найскладнішими. Тому, констатує він, не варто чекати, що росія зараз буде демонструвати кроки до завершення війни, ні, буде ескалація, буде тиск, з метою примусу України до непопулярних рішень, до поступок і компромісів.

«І схоже, що опосередковано Трампа така ситуація влаштовує. Вибачте, але це факт. Давайте воюйте, тисніть на Україну, добивайте українців, зрештою, нехай вони тоді приймуть будь-який план Трампа з 28 пунктів, 20, 25. Так це виглядає. А танкери заарештували, ніхто ж не скаже, що є якісь приводи сумніватись. Можливо, все ж таки була змова на Алясці у серпні минулого року, на що так часто посилаються росіяни і вимагають виконання умов? Так, вони, імовірно, були. Тому такого тиску на росію зараз немає, путін отримує час тероризувати українське цивільне населення», – пояснює Олександр Мусієнко.

І саме тому, констатує експерт, Трамп шукає собі якісь інші варіанти – Іран, Венесуела, Гренландія, економіка, тарифи тощо, аби уникнути відповідей на питання, що там з путіним, чому його не викрали, чому Україні не передали Tomahawk, чому не ввести санкції проти «Росатому», чому не знищити російську нафтову галузь. А щодо Ірану, зазначає він, західні медіа пишуть, що росія втрачає стратегічно, але ні, для путіна це не має значення, важлива лише Україна.

