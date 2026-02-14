Політичний експерт і військовослужбовець Олександр Мусієнко пояснив, що мирна угода – це питання ще тривалих дискусій, але військово-технічних блок для перемир’я, ймовірно, узгоджений, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

«Як зазначається у статті The Atlantic, перемовини у глухому куті. Ну, моя інтерпретація така, що це про політичну частину, найімовірніше, тобто про питання Донецької області, управління вільною економічною зоною. Ось що зараз обговорюється. А щодо військово-технічної, безпекової частини, допускаю, на перемовинах в Абу-Дабі у ході двох раундів, а ще напередодні перемовин України та США в Маямі і не тільки були погоджені основні параметри припинення вогню і контролю за ним. Головні параметри та умови, ймовірно, погоджені. Питання є в політичній частині», – коментує Олександр Мусієнко.

Як заявив президент, зазначає він, США тиснуть і хочуть обговорювати вільну економічну зону, хоча ця ідея не подобається ні Україні, ні росії, але говорити вони будуть. За словами експерта, не хотілось би, щоб переговори відбувались показово виключно для США, Україна має їх вести для своїх інтересів, а вже потім для того, щоб Трамп нічого не сказав.

«росіяни теж влаштовують показовий виступ для Трампа, що треба зустрічатися з українською делегацією, щоб росію не звинуватили в тому, що вона не хоче миру. Але ж це має бути не про форму, а про зміст насамперед», – підкреслює Олександр Мусієнко.

На думку експерта, навряд узагалі буде підписання мирної угоди за участі Зеленського і путіна, це питання ще тривалих дискусій, тому, найімовірніше, буде фіксація припинення вогню на рівні військового командування, наприклад, когось із наших делегацій, це наразі може бути найбільше досягнення.

