Політтехнолог Михайло Шейтельман заявив, що Мюнхенська конференція цього року буде не такою, як минулого, адже всі вже визнають, що США відкрито виступають проти Європи.

Про це він розповів у своєму блозі.

Як зазначає експерт, напередодні Мюнхенської конференції з питань безпеки Макрон в інтерв'ю відкрито заявив, що США ведуть антиєвропейську політику, хочуть розколу Європи, адже історія з Гренландією – це спроба захопити частину європейської території. А Ішингер, додає він, каже, що від російсько-української війни залежить доля Європи, що США більше не допомагатимуть Україна, вся відповідальність на Європі і буквально треба створити нове НАТО. Тому, констатує експерт, ця Мюнхенська конференція буде дуже цікавою, адже минулого року конфлікт між США та Європою був закамуфльований, а зараз відкритий.

«Хто буде на Мюнхенській конференції від США? Ми не знаємо. Я намагався дізнатися порядок денний Мюнхенської конференції, хто о котрій виступає, а її немає. Дивно, правда? Сьогодні 11 лютого, Конференція відкривається у п'ятницю 13-го. П'ятниця 13-го – жах, так? Я залажу на їхній сайт, а там написано: «Розклад буде опублікований у лютому». А зараз типу не лютий?», – зазначає Михайло Шейтельман.

Відомо, констатує він, що буде Рубіо, а про Венса ніхто не повідомляв. Взагалі, зауважує експерт, Венс був на Олімпіаді, у Вірменії, Азербайджані, підписав договір на 8 мільярдів щодо будівництва АЕС, поклав квіти на меморіал жертвам геноциду вірмен, тобто вештається десь у Європі, можливо, у п'ятницю і вразить нас у Мюнхені.

«І останнє про підготовку до Мюнхенської конференції – це те, що там буде відкрито Український дім, який працюватиме з 12-го до 14-го. Мені здається, що було би правильно, якби Українську хату зробили з льоду. А чому його з дошок будувати? Там тепло буде в Українському домі, дах не дірявий, опалення, вода, світло? Так нечесно. Якщо ви відкриваєте в Мюнхені Український дім, то зробіть так, як інші будинки в Україні, щоб було темно, холодно, щоб гості туди заходили і їм видавали налобний ліхтар та шапку. Український дім з ікрою, варениками та борщем? Ні. Нам потрібний Український дім, який відображає українські реалії», – підсумовує Михайло Шейтельман.

Як повідомляла Politeka, Томенко пояснив, чому переговори в Абу-Дабі дали обмежений результат.

Також Politeka писала про те, що Бізяєв оцінив реальні можливості Коаліції охочих для України: «За європейськими мірками це космос, але…».