Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтаве предоставляются постоянно для граждан, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтаве можно получить через местные организации и благотворительные центры, координирующие гуманитарную помощь в городе, сообщает Politeka.

По данным из официального телеграмм-канала "Церковь Спасения Помощь", у них действует специальная программа получения бесплатных продуктов для ВПЛ в Полтаве.

Для этого необходимо выполнять определенные условия, а поддержка не предоставляется постоянно и большому кругу лиц. Речь идет о выдаче, которая время от времени проходит для небольшой группы людей. Все детали и условия можно прочитать на официальном Телеграмм-канале организации.

Их поддержка помогает людям, вынужденным бежать от войны, почувствовать заботу. Благодаря продовольствию, которое предоставляют без оплаты, люди могут обеспечить свои базовые потребности в сложных жизненных условиях.

Адрес организации: проспект Мира, 24. Вся информация о регистрации, новых выдачех продуктов и условиях получения доступна в телеграмм-канале.

Кроме того, благотворительная организация Каритас также часто производит выдачу специализированных гигиенических и продовольственных наборов для переселенцев.

Важным условием является то, что люди переехали в область после 1 января 2025 и не получали помощь в августе-октябре 2025 года. К получателям относятся лица из числа уязвимых категорий, в том числе ВПЛ и пенсионеры.

Для того чтобы получить возможность получить бесплатные продукты в Полтаве, нужно следить за официальными сайтами благотворительных фондов и организаций и их страницами в соцсетях.

Представители благотворительных организаций отмечают, что всю актуальную информацию о новых раздачах продовольственных наборов и другой гуманитарной помощи всегда публикуют на официальных ресурсах.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Работа для пенсионеров в Полтаве: где зарплаты начинаются от 22 000 гривен.

Также Politeka сообщала, Бесплатные продукты для ВПЛ в Полтаве: какую именно помощь окажут.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для ВПЛ в Полтавской области: новые правила выплат в 2026 году.