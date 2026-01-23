Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві надаються постійно для громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві можна отримати через місцеві організації та благодійні центри, які координують гуманітарну допомогу у місті, повідомляє Politeka.

За даними з офіційного телеграм-каналу "Церква Спасіння Допомога", у них діє спеціальна програма отримання безкоштовних продуктів для ВПО у Полтаві.

Для цього необхідно виконувати певні умови, а підтримка не надається повсякчас і для великого кола осіб. Йдеться про видачу, яка час від часу відбувається для невеликої групи людей. Про всі деталі та умови можна прочитати на офіційному Телеграм-каналі організації.

Їх підтримка допомагає людям, які були змушені втікати від війни, відчути турботу. Завдяки продовольству, яке надають без оплати, люди мають можлиість забезпечити свої базові потреби у складних життєвих умовах.

Адреса органфзації: проспект Миру, 24. Вся інформація щодо реєстрації, нових видач продуктів та умов отримання доступна у телеграм-каналі.

Крім того, благодійна організація Карітас також часто проводить видачу спеціалізованих гігієнічних та продовольчих наборів для переселенців.

Важливою умовою є те, що люди переїхали до області після 1 січня 2025 року та не отримували допомогу у серпні–жовтні 2025 року. До отримувачів належать особи з числа вразливих категорій, зокрема й ВПО та пенсіонери.

Для того щоб мати можливість отримати безкоштовні продукти у Полтаві, потрібно слідкувати за офіційними сайтами благодійних фондів та організацій та їх сторінками у соцмережах.

Представники благодійних організацій наголошують, що всю актуальну інформацію про нові роздачі продовольчих наборів та іншої гуманітарної допомоги, завжди публікують на офіційних ресурсах.

