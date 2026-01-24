Специалисты объясняют, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Запорожской области обусловлено ростом расходов.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Запорожской области вступило в силу с 1 января 2026 г., сообщает Politeka.

Изменения затронули централизованное водоснабжение и водоотвод, уточняет КП «Облводоканал» Запорожского областного совета.

С начала года жители территориальных общин получают платежки с новыми расценками на воду и стоки.

Согласно распоряжению областной военной администрации от 24 декабря 2025 г. №1306, тариф для коммерческих потребителей составляет 24,44 гривны за кубометр без НДС и 29,33 с налогом.

Для населения, не ведущего хозяйственную деятельность, плата выросла до 45,54 гривны без НДС и 54,65 с налогом. Стоимость услуг водоотвода для этой категории составляет 44,74 грн без НДС и 53,69 с налогом.

В сообщении отмечается, что Запорожье не входит в зону обслуживания КП «Облводоканал», которое работает только с другими территориальными общинами области.

Специалисты объясняют, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Запорожской области обусловлено ростом затрат на электроэнергию, ремонт оборудования и закупку материалов, необходимых для стабильного функционирования сетей.

Жителям советуют внимательно проверять платежки, планировать ежемесячные расходы и следить за официальными сообщениями во избежание недоразумений и обеспечить бесперебойную подачу ресурсов.

Своевременная оплата гарантирует стабильное водоснабжение и надежную работу водоотводных систем для всех граждан области.

