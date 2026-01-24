Фахівці пояснюють, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Запорізькій області зумовлене ростом витрат.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Запорізькій області набуло чинності з 1 січня 2026 року, повідомляє Politeka.

Зміни торкнулися централізованого водопостачання та водовідведення, уточнює КП «Облводоканал» Запорізької обласної ради.

З початку року мешканці територіальних громад отримують платіжки з новими розцінками на воду та стоки.

Відповідно до розпорядження обласної військової адміністрації від 24 грудня 2025 року №1306, тариф для комерційних споживачів становить 24,44 гривні за кубометр без ПДВ і 29,33 із податком.

Для населення, яке не веде господарську діяльність, плата зросла до 45,54 гривні без ПДВ і 54,65 із податком. Вартість послуг водовідведення для цієї категорії становить 44,74 гривні без ПДВ та 53,69 із податком.

У повідомленні наголошується, що місто Запоріжжя не входить до зони обслуговування КП «Облводоканал», яке працює лише з іншими територіальними громадами області.

Фахівці пояснюють, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Запорізькій області зумовлене ростом витрат на електроенергію, ремонт обладнання та закупівлю матеріалів, необхідних для стабільного функціонування мереж.

Мешканцям радять уважно перевіряти платіжки, планувати щомісячні витрати та стежити за офіційними повідомленнями, щоб уникнути непорозумінь і забезпечити безперебійну подачу ресурсів.

Своєчасна оплата гарантує стабільне водопостачання та надійну роботу систем водовідведення для всіх громадян області.

