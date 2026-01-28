Графики отключения света в Запорожье и области на 29 января охватят десятки адресов в связи с ремонтными и плановыми работами, пишет Politeka.net.
Такую информацию предоставили в «Запоріжжяобленерго».
В Запорожье энергетики проведут плановые и профилактические работы на электросетях. В этой связи составлены графики временных отключений электроэнергии на 29 января.
В Запорожье будут продолжаться ограничения с 09:30–15:30. Они коснутся таких улиц города:
- Вузивська — 21, 23, 25, 25А, 27А, 28
- Дунайська — 3, 3А
- Электролизна — 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31А
- Ивана Огиенка (Гастелло) — 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21А
Также в городе будут отключения электричества с 10:00–16:00. Они будут продолжаться на следующих улицах:
- Друкарська — 1, 7, 102–152, 113–133, 134–152, 135–143
- Электрычна — 245, 245–247, 247, 264–278, 274
- Жытомырська — 116–162, 121–153, 155–177, 164–202
- Зеленого Клыну (Амурська) — 75–165, 123–165
- Машынна — 261–279
- Основна — 119–148, 122–140, 142–148
- Боковый пер. — 5–14, 8–14
- Садыбный пер. — 2–14
- Стрилковый пер. — 1–14, 2, 4–14, 7–13
С 10:00–16:00 часов в Запорожье ограничения охватят дома, находящиеся по следующим адресам:
- Архитектурна — 70, 72
- Виктора Духовченко (Цюрупы) — 42–89, 42–64, 67–89
- Евгена Адамцевыча (Тымирязева) — 196–275, 196–224, 243–275
- Игора Сикорського — 218–232
- Курортна — 48–98, 50–96, 57–61, 63, 65–103
- Мальовныча — 47–106, 47–91, 52–106
В Запорожской области также внедряются графики отключения из-за аварийных работ в сетях. С 9 до 17 часов полностью будут обесточены следующие населенные пункты:
- Андриивка, Велыкодубове, Грушивка, Днипровка, Запоризьке, Круглык, Орливське, Соколивка, Тарасивка, Ясынувате, Перун, Петро-Мыхайливка, Улянивка, Петро-Свыстуново.
Энергетики рекомендуют заранее проверять актуальные графики отключения света в Запорожье на 29 января, планировать свое время с учетом возможных перерывов в электроснабжении и пониманием относиться к неудобствам, ведь работы направлены на улучшение стабильности и безопасности электросетей.
