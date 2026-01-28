Энергетики рекомендуют заранее проверять актуальные графики отключения света в Запорожье на 29 января.

Графики отключения света в Запорожье и области на 29 января охватят десятки адресов в связи с ремонтными и плановыми работами, пишет Politeka.net.

Такую информацию предоставили в «Запоріжжяобленерго».

В Запорожье энергетики проведут плановые и профилактические работы на электросетях. В этой связи составлены графики временных отключений электроэнергии на 29 января.

В Запорожье будут продолжаться ограничения с 09:30–15:30. Они коснутся таких улиц города:

Вузивська — 21, 23, 25, 25А, 27А, 28

Дунайська — 3, 3А

Электролизна — 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31А

Ивана Огиенка (Гастелло) — 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21А

Также в городе будут отключения электричества с 10:00–16:00. Они будут продолжаться на следующих улицах:

Друкарська — 1, 7, 102–152, 113–133, 134–152, 135–143

Электрычна — 245, 245–247, 247, 264–278, 274

Жытомырська — 116–162, 121–153, 155–177, 164–202

Зеленого Клыну (Амурська) — 75–165, 123–165

Машынна — 261–279

Основна — 119–148, 122–140, 142–148

Боковый пер. — 5–14, 8–14

Садыбный пер. — 2–14

Стрилковый пер. — 1–14, 2, 4–14, 7–13

С 10:00–16:00 часов в Запорожье ограничения охватят дома, находящиеся по следующим адресам:

Архитектурна — 70, 72

Виктора Духовченко (Цюрупы) — 42–89, 42–64, 67–89

Евгена Адамцевыча (Тымирязева) — 196–275, 196–224, 243–275

Игора Сикорського — 218–232

Курортна — 48–98, 50–96, 57–61, 63, 65–103

Мальовныча — 47–106, 47–91, 52–106

В Запорожской области также внедряются графики отключения из-за аварийных работ в сетях. С 9 до 17 часов полностью будут обесточены следующие населенные пункты:

Андриивка, Велыкодубове, Грушивка, Днипровка, Запоризьке, Круглык, Орливське, Соколивка, Тарасивка, Ясынувате, Перун, Петро-Мыхайливка, Улянивка, Петро-Свыстуново.

Энергетики рекомендуют заранее проверять актуальные графики отключения света в Запорожье на 29 января, планировать свое время с учетом возможных перерывов в электроснабжении и пониманием относиться к неудобствам, ведь работы направлены на улучшение стабильности и безопасности электросетей.

