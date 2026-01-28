Енергетики рекомендують заздалегідь перевіряти актуальні графіки відключення світла у Запоріжжі на 29 січня.

Графіки відключення світла у Запоріжжі та області на 29 січня охоплять десятки адрес, у звёязку з ремонтними та плановими роботами, пише Politeka.net.

Таку інформацію надали в «Запоріжжяобленерго».

У Запоріжжі енергетики проведуть планові та профілактичні роботи на електромережах. У зв’язку з цим складено графіки тимчасових відключень електроенергії на 29 січня.

В Запоріжжі триватимуть обмеження з 09:30–15:30 години. Вони торкнуться таких вулиць міста:

Вузівська — 21, 23, 25, 25А, 27А, 28

Дунайська — 3, 3А

Електролізна — 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31А

Івана Огієнка (Гастелло) — 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21А

Також в місті будуть вимкнення електрики з 10:00–16:00 години. Вони триватимуть на таких вулицях:

Друкарська — 1, 7, 102–152, 113–133, 134–152, 135–143

Електрична — 245, 245–247, 247, 264–278, 274

Житомирська — 116–162, 121–153, 155–177, 164–202

Зеленого Клину (Амурська) — 75–165, 123–165

Машинна — 261–279

Основна — 119–148, 122–140, 142–148

Боковий пров. — 5–14, 8–14

Садибний пров. — 2–14

Стрілковий пров. — 1–14, 2, 4–14, 7–13

З 10:00–16:00 години в Запоріжжі обмеження охоплять будинки, що знаходяться за такими адресами:

Архітектурна — 70, 72

Віктора Духовченко (Цюрупи) — 42–89, 42–64, 67–89

Євгена Адамцевича (Тимірязєва) — 196–275, 196–224, 243–275

Ігора Сікорського — 218–232

Курортна — 48–98, 50–96, 57–61, 63, 65–103

Мальовнича — 47–106, 47–91, 52–106

В Запорізькій області також впроваджуються графіки вимкнення через аварійні роботи в мережах. З 9 до 17 години повністю будуть знеструмлені такі населені пункти:

Андріївка, Великодубове, Грушівка, Дніпровка, Запорізьке, Круглик, Орлівське, Соколівка, Тарасівка, Ясинувате, Перун, Петро-Михайлівка, Улянівка, Петро-Свистуново.

Енергетики рекомендують заздалегідь перевіряти актуальні графіки відключення світла в Запоріжжі на 29 січня, планувати свій час з урахуванням можливих перерв в електропостачанні та з розумінням ставитися до незручностей, адже роботи спрямовані на покращення стабільності та безпеки електромереж.

