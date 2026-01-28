Графіки відключення світла у Запоріжжі та області на 29 січня охоплять десятки адрес, у звёязку з ремонтними та плановими роботами, пише Politeka.net.
Таку інформацію надали в «Запоріжжяобленерго».
У Запоріжжі енергетики проведуть планові та профілактичні роботи на електромережах. У зв’язку з цим складено графіки тимчасових відключень електроенергії на 29 січня.
В Запоріжжі триватимуть обмеження з 09:30–15:30 години. Вони торкнуться таких вулиць міста:
- Вузівська — 21, 23, 25, 25А, 27А, 28
- Дунайська — 3, 3А
- Електролізна — 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31А
- Івана Огієнка (Гастелло) — 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21А
Також в місті будуть вимкнення електрики з 10:00–16:00 години. Вони триватимуть на таких вулицях:
- Друкарська — 1, 7, 102–152, 113–133, 134–152, 135–143
- Електрична — 245, 245–247, 247, 264–278, 274
- Житомирська — 116–162, 121–153, 155–177, 164–202
- Зеленого Клину (Амурська) — 75–165, 123–165
- Машинна — 261–279
- Основна — 119–148, 122–140, 142–148
- Боковий пров. — 5–14, 8–14
- Садибний пров. — 2–14
- Стрілковий пров. — 1–14, 2, 4–14, 7–13
З 10:00–16:00 години в Запоріжжі обмеження охоплять будинки, що знаходяться за такими адресами:
- Архітектурна — 70, 72
- Віктора Духовченко (Цюрупи) — 42–89, 42–64, 67–89
- Євгена Адамцевича (Тимірязєва) — 196–275, 196–224, 243–275
- Ігора Сікорського — 218–232
- Курортна — 48–98, 50–96, 57–61, 63, 65–103
- Мальовнича — 47–106, 47–91, 52–106
В Запорізькій області також впроваджуються графіки вимкнення через аварійні роботи в мережах. З 9 до 17 години повністю будуть знеструмлені такі населені пункти:
- Андріївка, Великодубове, Грушівка, Дніпровка, Запорізьке, Круглик, Орлівське, Соколівка, Тарасівка, Ясинувате, Перун, Петро-Михайлівка, Улянівка, Петро-Свистуново.
Енергетики рекомендують заздалегідь перевіряти актуальні графіки відключення світла в Запоріжжі на 29 січня, планувати свій час з урахуванням можливих перерв в електропостачанні та з розумінням ставитися до незручностей, адже роботи спрямовані на покращення стабільності та безпеки електромереж.
Останні новини України:
Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО у Запорізькій області: де можна отримати 42 тисячі та хто у списку щасливчиків.
Також Politeka повідомляла, Безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі: хто скористається цією підтримкою.
Як повідомляла Politeka, Доплати для пенсіонерів у Запоріжжі: частина українців потішать непоганою надбавкою, кому пощастить.