Прогноз погоды с 4 по 10 февраля в Харькове указывает на то, что средняя температура месяца в феврале 2026 составит примерно 2,4° мороза, сообщает Politeka.
В региональном гидрометцентре и на сайте sinoptik.ua уточнили, что природа будет достаточно переменчивой, с облачностью, местами мелким снегом и дождем, а также ощутимыми ночными морозами.
Прогноз погоды с 4 по 10 февраля в Харькове выглядит следующим образом:
4.02 ночью и утром температура воздуха опустится до -23°, в течение дня колонка термометра поднимется до -13°, вечером похолодает до -17°. Небо будет пасмурным с утра и до вечера, без осадков.
5.02 синоптики прогнозируют облачность в течение всего дня. Ночью воздух остынет до -18°, в дневные часы поднимется до -9°, к вечеру температура снизится до -10°. Мелкий снег или дождь не предполагается.
6:02 солнце в городе будет появляться редко. Температура будет колебаться от -12° ночью до -6° вечером, осадков не прогнозируется. Ветер будет умеренным – до 4,1 м/с.
7.02 воздух прогреется до 0–1° в дневные часы, однако ночью температура составит -4°. Ожидается мелкий дождь со снегом днем и мелкий дождь вечером.
8.02 небо будет пасмурным в течение всего дня. Температура ночью снизится до -8°, днем ожидаются колебания до -3°. Возможен мелкий снег ночью и утром, который днем на время прекратится, а вечером может восстановиться.
9.02 город снова ожидает пасмурный день. Температура ночью будет -9°, днем будет держаться около -5°, вечером опустится до -9°. Утром возможен мелкий снег, который к середине дня прекратится.
10.02 небо останется покрытым облаками с утра до вечера, осадков не ожидается. Температура будет колебаться от -13° утром до -7° днем и -10° вечером.
Местным советуют учитывать прогноз погоды с 4 по 10 февраля в Харькове.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, Доплаты для пенсионеров в Харькове: кто получит повышенные выплаты в 2026 году.
Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов в Харькове: с популярными товарами возникли большие проблемы.
Как сообщала Politeka, Подорожание продуктов в Харьковской области: цены существенно выросли.