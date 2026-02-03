Прогноз погоди з 4 по 10 лютого в Харкові обіцяє холодні дні з мінусовими температурами та змінною хмарністю, повідомляють синоптики.

Прогноз погоди з 4 по 10 лютого в Харкові вказує на те, що середня температура місяця у лютому 2026 року складе приблизно 2,4° морозу, повідомляє Politeka.

У регіональному гідрометцентрі та на сайті sinoptik.ua уточнили, що природа буде досить мінливою, із хмарністю, місцями дрібним снігом та дощем, а також з відчутними нічними морозами.

Прогноз погоди з 4 по 10 лютого в Харкові виглядає таким чином:

4.02 вночі та вранці температура повітря опуститься до -23°, протягом дня стовпчик термометра підніметься до -13°, ввечері похолодає до -17°. Небо буде похмурим з ранку й до вечора, без опадів.

5.02 синоптики прогнозують хмарність протягом усього дня. Вночі повітря охолоне до -18°, у денні години підніметься до -9°, ввечері температура знизиться до -10°. Дрібний сніг або дощ не передбачаються.

6.02 сонце в місті з’являтиметься рідко. Температура коливатиметься від -12° вночі до -6° ввечері, опадів не прогнозують. Вітер буде помірним - до 4,1 м/с.

7.02 повітря прогріється до 0–1° у денні години, проте вночі температура складе -4°. Очікуються дрібний дощ зі снігом удень та дрібний дощ ввечері.

8.02 небо залишатиметься похмурим протягом усього дня. Температура вночі знизиться до -8°, удень очікуються коливання до -3°. Можливий дрібний сніг вночі та вранці, який вдень на деякий час припиниться, а ввечері може відновитися.

9.02 місто знову очікує хмарний день. Температура вночі буде -9°, вдень триматиметься близько -5°, ввечері опуститься до -9°. Вранці можливий дрібний сніг, який до середини дня припиниться.

10.02 небо залишиться вкрите хмарами від ранку до вечора, опадів не очікують. Температура коливатиметься від -13° вранці до -7° вдень та -10° ввечері.

Місцевим радять враховувати прогноз погоди з 4 по 10 лютого в Харкові.

