Новая денежная помощь для ВПЛ в Киевской области предустматривает еще одну ежемесячную выплату.

В феврале внутренне перемещенные лица (ВПЛ) смогут получить дополнительную денежную помощь от государства в Киевской области, пишет Politeka.net.

Об этом сообщил народный депутат Украины Сергей Козырь.

Новая денежная помощь для ВПЛ в Киевской области:

С февраля государство планирует вернуть выплаты детям внутренне перемещенных лиц – 3000 грн на аренду жилья. Речь идет о более чем 400 тыс. детях по всей стране.

Необходимую сумму, которая составляет примерно 7 млрд грн, будет привлечена через перераспределение программ, которые не работали или были использованы минимально. Выплаты получат все дети ВПЛ, без исключения, независимо от доходов семейства.

Выплаты на проживание

Выплаты на проживание для внутренне перемещенных лиц являются частью государственной поддержки, предоставляемой Правительством для людей, вынужденных покинуть свои дома из-за войны и нуждающихся в особой помощи. Эта помощь носит кризисный характер, является временной и предоставляется прежде всего гражданам, наиболее ее нуждающимся.

Поддержка назначается на шесть месяцев, а правительство периодически продолжает действие программы. Теперь действующая программа будет действовать до конца февраля 2026 года. Оформить выплаты могут только наиболее уязвимые категории ВПЛ:

люди с инвалидностью I–III групп;

семьи с детьми до 18 лет (если дети учатся до 23 лет);

семьи, из которых только нетрудоспособные лица;

другие категории, определенные действующим законодательством.

Денежная помощь для ВПЛ в Киевской области начисляется ежемесячно одному из членов семьи – уполномоченному лицу – в расчете на каждого члена семьи:

для детей и лиц с инвалидностью – 3000 грн;

для других членов семьи – 2000 грн.

