Нова грошова допомога для ВПО в Київській області передбачає ще одну щомісячну виплату.

У лютому внутрішньо переміщені особи (ВПО), зможуть отримати додаткову грошову допомогу від держави у Київській області, пише Politeka.net.

Про це повідомив народний депутат України Сергій Козир.

Нова грошова допомога для ВПО у Київській області:

З лютого держава планує повернути виплати дітям внутрішньо переміщених осіб – 3000 грн на оренду житла, Йдеться про понад 400 тис. дітей по всій країні.

Необхідну суму, яка становить приблизно 7 млрд грн, залучать через перерозподіл програм, які не працювали або були використані мінімально. Виплати отримають усі діти ВПО, без винятків, незалежно від доходів родини.

Виплати на проживання

Виплати на проживання для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) є частиною державної підтримки, яку надає Уряд для людей, що були змушені залишити свої домівки через війну та потребують особливої допомоги. Ця допомога носить кризовий характер, є тимчасовою і надається насамперед громадянам, які найбільше її потребують.

Допомога призначається на шість місяців на сім’ю, а уряд періодично продовжує дію програми. Наразі чинна програма діятиме до кінця лютого 2026 року. Оформити виплати можуть лише найбільш вразливі категорії ВПО:

люди з інвалідністю І–ІІІ груп;

сім’ї з дітьми до 18 років (якщо діти навчаються, до 23 років);

родини, у складі яких лише непрацездатні особи;

інші категорії, визначені чинним законодавством.

Грошова допомога для ВПО у Київській області нараховуються щомісячно одному з членів сім’ї – уповноваженій особі – з розрахунку на кожного члена родини:

для дітей та осіб з інвалідністю – 3 000 грн;

для інших членів сім’ї – 2 000 грн.

