Денежная помощь для ВПЛ в Харьковской области с февраля охватит еще одну категорию украинцев, передает Politeka.

Об этом сообщил народный депутат Сергей Козырь.

Выплаты предусмотрены для детей внутриперемещенных лиц и будут составлять 3 000 грн на аренду жилья ежемесячно.

По словам парламентария, необходимые средства уже предусмотрены в государственном бюджете, дополнительные расходы или заимствования не понадобятся. Общая сумма программы составляет около 7 млрд. грн., что будет обеспечено через перераспределение неиспользованных или минимально задействованных государственных программ.

Помощь будет назначена всем детям ВПЛ без исключения, независимо от доходов семьи. В общей сложности речь идет о более чем 400 тысячах детей по всей Украине, которые смогут воспользоваться государственной поддержкой.

После официального принятия соответствующего постановления Кабинета Министров переселенцам предположительно придется обновить или повторно подать документы. Это необходимо из-за изменения жизненных обстоятельств: часть семей переехала в другие регионы, некоторые уехали за границу, а другие вернулись на временно оккупированные территории. Для корректного начисления помощи информация о месте проживания и статусе получателей должна быть актуализирована.

Также правительством повышен предельный уровень дохода, дающий право на получение выплат ВПЛ. Теперь он составляет 10380 грн на одного человека вместо предыдущих 9444 грн. Это расширяет круг получателей, в том числе пенсионеры и семьи переселенцев, которые раньше не могли получить помощь из-за превышения формального порога.

Таким образом, денежная помощь для ВПЛ в Харьковской области становится доступнее и позволяет большему количеству семей получить финансовую поддержку для покрытия расходов на проживание и аренду жилья.

