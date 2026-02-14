Грошова допомога для ВПО у Харківській області стає доступнішою і дозволяє більшій кількості родин отримати фінансову підтримку.

Грошова допомога для ВПО у Харківській області з лютого охопить ще одну категорію українців, передає Politeka.

Про це повідомив народний депутат Сергій Козир.

Виплати передбачені для дітей внутрішньо переміщених осіб і складатимуть 3 000 грн на оренду житла щомісяця.

За словами парламентаря, необхідні кошти вже передбачені у державному бюджеті, додаткових витрат або запозичень не знадобиться. Загальна сума програми становить близько 7 млрд грн, що буде забезпечено через перерозподіл невикористаних або мінімально задіяних державних програм.

Допомога буде призначена всім дітям ВПО без винятку, незалежно від доходів родини. Загалом мова йде про понад 400 тисяч дітей по всій Україні, які зможуть скористатися державною підтримкою.

Після офіційного ухвалення відповідної постанови Кабінету Міністрів переселенцям, ймовірно, доведеться оновити або повторно подати документи. Це необхідно через зміни життєвих обставин: частина сімей переїхала до інших регіонів, деякі виїхали за кордон, а інші повернулися на тимчасово окуповані території. Для коректного нарахування допомоги інформація про місце проживання та статус отримувачів має бути актуалізована.

Також урядом підвищено граничний рівень доходу, який дає право на отримання виплат ВПО. Тепер він складає 10 380 грн на одну особу замість попередніх 9 444 грн. Це розширює коло отримувачів, зокрема пенсіонери та родини переселенців, які раніше не могли отримати допомогу через перевищення формального порогу.

Таким чином, грошова допомога для ВПО у Харківській області стає доступнішою і дозволяє більшій кількості родин отримати фінансову підтримку для покриття витрат на проживання та оренду житла.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області: що можна отримати.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для ВПО у Харківській області: хто з переселенців має шанс отримати виплату на проживання.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для ВПО у Харківській області: яку виплату нададуть з лютого.