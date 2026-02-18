Денежное пособие на проверку здоровья для пенсионеров в Одесской области расширяет доступ к современной диагностике.

Денежная помощь на проверку здоровья для пенсионеров в Одесской области заработало с начала 2026 года и предусматривает финансирование профилактических медицинских обследований для людей постарше, сообщает Politeka.

Новая инициатива включает скрининг сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и психических нарушений, что позволяет выявлять риски на ранних этапах.

Проект реализуется в рамках государственной программы «Скрининг здоровья 40+», представленной премьер-министром Юлией Свириденко. Граждане по достижении соответствующего возраста получают индивидуальное уведомление через приложение «Дія» на 30-й день после дня рождения.

После подтверждения участия на «Дія.Карту» поступает 2000 гривен. Денежные средства разрешено использовать исключительно для оплаты определенных диагностических процедур в учреждениях, отвечающих требованиям Минздрава и НСЗУ.

Для лиц, не пользующихся цифровыми сервисами, доступно оформление через банки или центры предоставления административных услуг. Перечень медицинских учреждений будет обнародован отдельно.

Финансирование программы в 2026 году составляет 10 млрд. грн. По словам организаторов, такая поддержка помогает своевременно реагировать на изменения самочувствия и уменьшает риск осложнений.

В Кабмине отмечают, что денежное пособие на проверку здоровья для пенсионеров в Одесской области расширяет доступ к современной диагностике и способствует сохранению активности в старшем возрасте.

Специалисты советуют заранее ознакомиться с условиями участия и спланировать обследование, чтобы максимально эффективно использовать возможности государственной программы.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области: где в январе будут новые расценки.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Одесской области: кто получит зимнюю поддержку.

Как сообщала Politeka, Дефицит продуктов в Одесской области: чего не хватает на рынке.