Российская актриса Кристина Асмус, которая является супругой российского комика Гарика Харламова, поделилась снимком со спальни

Как передает Politeka.net, соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Instagram.



Девушка активный пользователь социальных сетей, где часто радует поклонников яркими моментами из жизни. А в этот раз актриса решила приоткрыть дверь своей спальни.

Перед камерой Кристина появилась в наряде, который напоминает пижаму – на ней светлые широкие штаны и короткий белый топик.

Девушка расположилась на краю кровати, она завязывает шнурок на поясе штанов и внимательно смотрит в камеру.





"4 января – продолжаем постельный режим", - сообщила она в подписи к фото.

Поклонники актрисы восхитились таким кадром, а некоторые припомнили ей прошлые скандалы.



"Мне одной кажется, что лицо неестественно", " Не надо вот, на ночь возбуждать, Кристи, не надо", "Для Гарика постель маловата)", " Крида ждет)", "Выздоровления вам и сил", " Как худобу сохраняете при постельное режиме? 😂Меня уже раздуло", "Может хватит уже постельных сцен, Кристина?)", - писали под постом Асмус.





Ранее мы сообщали, что актриса Кристина Асмус, снявшись в фильме "Текст", в одной из сцен которого занималась неприличным с Иваном Янковским, наделала много шума и заставила говорить не только о себе, но и о "понятиях" в её семье.



После публикации запретного видео, Кристину буквально затравили, а Гарика назвали тюфяком.

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