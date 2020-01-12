Известный украинский актер театра и кино Станислав Боклан 12 января отмечает 60-летний юбилей

Об этом пишет Politeka.net.

Так известно, что окончив школу Станислав, традиционно для тех времен – начало 70-х, пошел на работать на завод и о творческой карьере даже не помышлял, однако позже, его волей случая занесло поступать в театральный вуз – пошел за компанию с другом.

Боклан актер Киевского академического Молодого театра с 1994 года. В его активе десятки ролей, также он известен по работе в кино и на ТВ. Популярность к артисту пришла благодаря роли премьер-министра Украины Юрия Чуйко в сериале «Слуга народа» - динамичный сюжет и работа рука об руку с Владимиром Зеленским дали свои плоды.

Дебют в кино –«Тарас Шевченко. Завещание», известные работы: фильм «Американский блюз», «Поводырь»; сериалы «Папик», «Кровная месть», «Крепостная», ранее – «Как закалялась сталь», «Право на защиту», «След оборотня», «Кукла» и другие. После 2014 года от работы в РФ Боклан отказался. В конце 2017 года стал членом жюри шоу «Лига смеха».

Женат Станислав Боклан на Наталье Клениной, у нее на то время, когда артисты встретились и завязались отношения, уже был ребенок – сын Кирилл. У пары есть общая дочь Мария.

Классический типаж, привлекательная внешность и талант - Станислава Боклана знают и любят многие поклонники кино- и театрального искусства.

Жена и дети:

Ранее сериал "Папик" вызвал настоящий фурор у пользователей сети. Многие ожидали его выхода и, судя по всему, телепроект не подкачал (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

По сюжету, уже немолодой актер, оказавшийся на старости лет невостребованным и никому ненужным, решает покончить с собой. Но перед этим важным шагом хочет еще немного насладиться жизнью, последний рывок. Мужчина идет в барбершоп, где его приводят в порядок, а затем в ночной клуб. Тут-то его и замечает юная красотка, охотница на "папиков"... История обещает быть яркой, с искрометным юмором и оригинальными сюжетными поворотами.

Комментирующие высоко оценили игру актеров, в частности выделили Боклана, назвав его "крутым".

"Боклан - це дуже клевий артист, 95 кварталу за серіал - респект 🤗"

"Сериал про сегодня Девушки , готовые за деньги к деду лечь в первую ночь! Смешной сериал"

"Це просто шикарний серіал! Є дуже смішні моменти. Я у захваті! Чіпляє з першої хвилини. Дуже подобається! З нетерпінням чекаю наступну серію! Станіслав Боклан - супер актор. Рекомендую!"

Напомним, Валюху из "Сватов" безжалостно избивал бывший муж

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