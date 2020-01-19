Певица показала, чем ее наградила природа!

Популярная украинская исполнительница Тина Кароль поразила откровенным выбором платье, выставив напоказл идеальные формы

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Все в сборе! Это нельзя пропустить», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах видно, как Тина Кароль выходит из своего Starwagena в платье с откровенным вырезом, которое подчеркивает формы звезды. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

«Какое тело – засмотрелись все», «невероятная», «Огонь», «любимый халатик», «красивейшая женщина», - пишут они.

Как сообщалось ранее, 34-летняя украинская певица Тина Кароль ошеломила публику откровенным снимком

Комментирующие рассыпались в комплиментах, называя певицу и богиней, и ягодкой, и просто красавицей.

"😍😻😍 Красуня ты наша 💥"

"Слишком💔🔥❤️"

"Тина это ведь сумасшествие жить в таком безумии...а где уголок ТИШИНЫ..."

"Глаза😻💔"

"Вот это доброе утро ❤️ безумно красивая 💋😍"

"Сладкая ягодка, нежный цветок, лекарство для сердца, для тела порок!😎🔥👍❤️"

"Ваай,богиня😻💞🔥"

Ранее мы сообщали, Кароль поразила поклонников снимками в огромном черном пиджаке, надетом, считай, на голое тело. Артистка предстала в невообразимо пикантном образе, когда сквозь необъятный пиджак засветила пышные формы в черном нижнем белье. Она дерзко смотрит в объектив, открыв рот и запрокинув немного назад голову.

Напомним, Кароль взорвала сеть откровенным видом

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