Леся Никитюк покрасовалась в ярком наряде и пребывая, вероятно, в гостиничном номере

Популярная украинская ведущая продолжает радовать поклонников откровенными снимками в сети. Как передает Politeka.net, Леся постоянно делится новыми и иногда пикантными личными кадрами.

На этот раз Леся рассказала о том, как прошел ее день и предложила своим фолловерам в комментариях к посту с помощью эмоджи описать как прошел их вторник.

Но самое интересное, отмечают поклонники звезды, таится именно в фото известной украинки. Леся позировала в прямом смысле слова на просторной постели в ярком и коротеньком пиджаке-платье. Волосы свои артистка присобрала, на стройных ножках Леси красовалась классическая обувь на каблуке и именно на своих длинных ногах телеведущая и сделала акцент в публикации.

Фаны пишут массу приятностей в адрес Леси:

"Ноги - Боги"

"Ах, какие ножки"

"Красотка"

"Ну как всегда, круто!)))"

Напомним также, ранее Леся рассказала о том, что снова не смогла посетить интересовавшую ее достопримечательность в Китае.

«6 лет назад когда снимали Шанхай в рамках О&Р, не успели сфоткаться возле горящей разноцветными огнями «Жемчужины» (той знаменитой телебашни)) .. И в этот раз я тоже не успела… Придется лететь снова», - написала ведущая.

Свой пост она сопроводила новыми фотографиями, снятыми на фоне ночного города. На них Леся позирует в простой белой водолазке и темных джинсах. Однако, этот весьма заурядный на первый взгляд образ дополняет одна пикантная деталь: как видно на последнем снимке, на джинсах прямо под пятой точкой ведущей заметна большая дырка.

Поклонники бросились обсуждать фото, не забыв обратить внимание на наряд ведущей.

«такая красивая, такая счастливая», «На 3-й фото джинсы удались», «У вас джинсы треснули», «Вид просто космос !!!», «Вот это попу откормила Леся)», «это Вы так спешили, что штанишки порвали», «Мммм попко сочная», - пишут в комментариях.

Напомним, Никитюк без штанов потрясла своим главным достоинством на камеру.

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