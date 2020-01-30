В сети появились неожиданные фото актера Анатолия Васильева, который исполнил одну из главных ролей сериала «Сваты» - Юрия Анатолича

Снимки появился в Instagram. На нем актер улыбается и обнимает молодую брюнетку.

Фото сделано в супермаркете. Именно там, похоже, актера и подловила молодая фанатка. В комментариях она уточнила, что встретила актера в Витебске.

«Незабываемая встреча с Анатолием Васильевым- прекрасным актёром и просто замечательным человеком😌», - подписала она снимки.

Не оставили кадры без внимания и подписчики девушки.

«Во-это класс👍👍👏👏», «Вааааау 😍😍😍 вот это встреча, так встреча👍👍👍круто😍», - пишут они в комментариях.

Напомним, Анатолий Васильев включен в базу сайта «Миротворец» за поездку в оккупированный Крым в 2018 году.

При этом он недавно заявил, что игнорирует этот факт.

"Я отношусь к этому абсолютно спокойно. Я действительно был на гастролях в Симферополе и в Севастополе. И я счастлив, что был там", - сказал актер.

Более того, он заявил, что готов вновь нарушить границу Украины и отправиться в аннексированный Крым.

"Нас отлично принимали, и я поеду туда снова, если будет нужно. Крым наш, об этом разговоров быть не может никогда и ни с кем", - констатировал Васильев.

Отметим, что сценаристы серила «Сваты» придумали неожиданный ход.

Герой Анатолия Васильева — Юрий Ковалев – которого ранее в сериале «похоронили» вернется. Теперь персонажи будут молодыми, а герой 73-летнего Анатолия Васильева будет представлен в воспоминаниях.

Напомним, звезду Сватов неожиданно похоронили, правду скрыть не удалось.

Также Politeka писала, что стала известна истинная причина, почему Митяй уходит из «Сватов».

А еще Politeka сообщала, что интимные подробности закулисья сериала «Сваты» слили в сеть.