В сети появились неожиданные фото актера Анатолия Васильева, который исполнил одну из главных ролей сериала «Сваты» - Юрия Анатолича
Снимки появился в Instagram. На нем актер улыбается и обнимает молодую брюнетку.
Фото сделано в супермаркете. Именно там, похоже, актера и подловила молодая фанатка. В комментариях она уточнила, что встретила актера в Витебске.
«Незабываемая встреча с Анатолием Васильевым- прекрасным актёром и просто замечательным человеком😌», - подписала она снимки.
Не оставили кадры без внимания и подписчики девушки.
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«Во-это класс👍👍👏👏», «Вааааау 😍😍😍 вот это встреча, так встреча👍👍👍круто😍», - пишут они в комментариях.
Напомним, Анатолий Васильев включен в базу сайта «Миротворец» за поездку в оккупированный Крым в 2018 году.
При этом он недавно заявил, что игнорирует этот факт.
"Я отношусь к этому абсолютно спокойно. Я действительно был на гастролях в Симферополе и в Севастополе. И я счастлив, что был там", - сказал актер.
Более того, он заявил, что готов вновь нарушить границу Украины и отправиться в аннексированный Крым.
"Нас отлично принимали, и я поеду туда снова, если будет нужно. Крым наш, об этом разговоров быть не может никогда и ни с кем", - констатировал Васильев.
Отметим, что сценаристы серила «Сваты» придумали неожиданный ход.
Герой Анатолия Васильева — Юрий Ковалев – которого ранее в сериале «похоронили» вернется. Теперь персонажи будут молодыми, а герой 73-летнего Анатолия Васильева будет представлен в воспоминаниях.
Напомним, звезду Сватов неожиданно похоронили, правду скрыть не удалось.
Также Politeka писала, что стала известна истинная причина, почему Митяй уходит из «Сватов».
А еще Politeka сообщала, что интимные подробности закулисья сериала «Сваты» слили в сеть.