Популярная певица Тина Кароль в последнее время не перестает удивлять фанатов своими снимками и видео на странице в Инстаграм

Певица очень часто делится с поклонниками не только постановочными снимками и яркими кадрами из фотосессий, но еще и цитатами, размышлениями и важными замечаниями.

Однако в этот раз на странице звезды в социальной сети Инстаграм появился пикантные кадры, на которых артистка решила показать себя в невероятном образе, сообщает Politeka.

Певица представила трепетные фото, похваставшись женственными кадрами, сделанными на песенном шоу. В этот раз певица решила показать новый образ из стильной фотосессии, во время которой позировала лишь в бежевом платье.

Так на новых, опубликованных знаменитостью кадрах, она красуется в облегающем тонком наряде, полностью украшенным из пайеток. Но далеко не стиль наряда волнует поклонников. Внимание привлекает внушительное декольте певицы, которое выгодно подчеркнуло все преимущества женственной фигуры.

Также на Тине можно заметить легкий макияж с естественными оттенками. Отметим, ранее артистка уже представляла похожий кадр, который довольно бурно обсудили поклонники.

Отметим, что несколькими днями ранее певица попала в скандал из-за своего выступления. Посреди концерта Тины Кароль зрители начали выходить из зала из-за ее русскоязычных песен.

На сцене львовской Оперы на Старый Новый год звучали русскоязычные песни в исполнении украинской певицы Тины Кароль. Это вызвало возмущение у зрителей. Один из них, львовянин Роман Метельский, опубликовал негативный отзыв в соцсети Facebook.

«Относительно Тины Кароль – здесь я лох. Никогда не следил за ее творчеством и когда друзья подарили билеты на Рождественский концерт – в голове крутились слова песни “Татові слова Україні – це“. Я даже в страшном сне не мог подумать, что на Старый Новый год во Львове на сцене Оперы половина песен будут на русском языке. После третьей такой песни я не выдержал и ушел! До сих пор трясет! Русский мир во Львове!», – отметил на своей странице в ФБ Роман Метельский.

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