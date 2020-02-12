Российский актер Гоша Куценко захотел стать миротворцем между Украиной и Россией

Как сообщает Politeka.net, Куценко рассказал в интервью российскому проекту «А поговорить?», который транслируют на канале-Youtube, что хочет выступить в роли миротворца между Россией и Украиной, особенно в случае, когда проливается кровь на Донбассе (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

Куценко заявил, что приходит в ужас, ведь не знает, какой стороне вооруженного конфликта верить.

«Я выслушиваю российскую и украинскую сторону и нахожусь в ужасе, я не знаю где правда», - сказал актер.

По словам российского актера театра и кино, он сильно расстроился когда узнал, что попал в базу «Миротворца» и не может въехать в Украину для встречи с родственниками. Но в то же самое время, Куценко добавил, что все произошло официально и на законных основаниях

«Я думаю, что Крым, как ни крути, он отошел, хотя я и не подписывал петицию, безусловно понимая, что это огромная потеря для Украины… То, что случилось законно и официально и Крым ушел к России», - резюмировал актер.

Пользователи сети прокомментировали интервью Гоши Куценко. Многие не могли понять, зачем говорить с актером о политике, ведь для этого есть политические эксперты и депутаты. Другие похвалили его за желание быть миротворцем.

«Слишком много политики с актером. Завязывание с этой муйней, актёр должен рассуждать о кино и творчестве. Приглашайте политиков с ними и триндите о политиканстве», «Лично мне очень близка и понятна Гошина позиция по миротворцу, полностью разделяю его взгляды. По-моему отвечал он очень честно и искренне, не изворачивался», «Он рассказывает о войне в Югославии, Украине, а она сиди с ухмылочкой. А потом ещё и Грузию с Сербией сравнивает, странная телеведущая».

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