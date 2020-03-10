Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова активно скрывает от общественности свою дочь Адриадну

Несмотря на то, что знаменитость не желает показывать публике свою дочь, девочке не мешает это вести свою страницу в социальной сети Инстаграм и делиться с поклонниками различными фото, сообщает Politeka.

Так, в этот раз девочка умилила сеть нежным нарядом на фоне окна во всю стену. Стоит отметить, что Ариадна Волочкова занимается балетом и реализует себя в других творческих проектах, ведет видеоблог в YouTube и также является активным пользователем Инстаграм.

Также маленькая звезда ранее показывала стихи, которые могла зачитать и даже весьма достойно спеть. Дочь эпатажной балерины сейчас живет с отцом и мачехой. Причем по славам матери Ариадны, она настояла на этом, ведь отец должен побыть с ребенком побольше, чем раз в полгода.

Однако, похоже, Ариадна не печалится и продолжает заниматься своими делами. Под снимками девочки можно увидеть множество комплиментов в ее адрес, а также интересных замечаний. Этот раз не стал исключением.

«Каждая девушка должна хотя бы раз почувствовать себя принцессой 😍», - пишет Ариадна под постом.

А вот что отвечают поклонники: «Прекрасная Принцесса👏👏👏Будь Счастлива 🌷🌷🌷», «Пусть у вас это чувство будет испытанно много много раз ❤️», «Симпатичная и стройная !!!👍👍👍👏👏👏💗💗💗🤗🤗🤗», «Ариша Привет! Превосходно выглядишь.Я тебя очень люблю!❤️», «Ох, какая королева🔥👑», «Куколка, принцесса, милашка, умница 👍🌹👍🌹👍🌹👍🌹». Сейчас принцесса, а завтра королева😉 👑🔥🔥🔥 Ты лучше всех🤩».

Ранее Анастасия Волочкова похвасталась бурным празднованием прошедшего 8-го марта и поразила видом. Не так давно звезда устроила в салоне красоты целую примерку париков, чтобы сменить имидж причем мелькали также и синие и ярко-оранжевые парики, что немало удивило сеть. Однако уже через день звезда избавилась от накладных волос и похвасталась отдыхом с тайным возлюбленным.

В социальной сети инстаграм артистка показала на серии фото, как отдыхает в ресторане.

Причем звезда выглядела весьма скромно - позировала в светло-серых джинсах и похожего оттенка свободной рубашке. Дополнила наряд артистка высокими туфлями на тонком каблуке.

Стоит отметить, сдержанный образ Анастасии выглядел весьма нетипично, поскольку звезда предпочитает более откровенные наряды.

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