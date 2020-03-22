Известная украинская певица Настя Каменских показала новое жаркое фото в Инстаграм

На фото Настя позировала в зеленом комбинезоне с приличным декольте. Образ она дополнила большим количеством украшений на шее. Каменских села на быльце большого стула за столиком, где есть кнопка. Это оказалось судейским креслом "Голоса страны". Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Теперь я жду воскресений даже больше! Мы все очень старались, чтобы порадовать вас, пока вы дома, поддержать и удивить)

А удивлять есть чем! Лирика, драйв и бешеная энергетика - все это вы услышите, увидите и прочувствуете уже сегодня в 21:00 на 1+1!", - написала Каменских.

Фанаты успели поставить более 35 тысяч лайков и написали множество комментариев:

"Красивая, шикарная Настя. Спасибо за концерт в эфире, это было шикарно", Ну наконец-то, Настю отделили нормально, nice", "ли рекламу-развод, где дарите автомобиль? Или Вас используют в темную?".

Сообщалось, что популярная украинская певица Настя Каменских устроила целое шоу дома ради поклонников.

Настя решила показать, как отдыхает вместе с коллегами, но еще и устроила прямой эфир вместе с ними, чтобы разнообразить домашние будни во время карантина.

В этот раз Настя показала, как отдыхала дома вместе с друзьями и коллегами, а также устроила целый домашний концерт перед камерой. Звезда мило позировала сидя на полу и общаясь с коллегами, а также отвечая на вопросы поклонников.

Сообщалось, что популярная украинская певица Настя Каменских показала стильный кадр со студии звукозаписи.

По словам Каменских, на карантине дома можно проводить время с пользой, поэтому она намерена пообщаться с поклонниками в прямом эфире, рассказать о своей музыке и поговорить о грядущих музыкальных композициях.

Напомним, Каменских показала, как развлекается по утрам вместе с тренером

А еще Politeka писала, что звездный тренер Каменских и Каминской обратился к украинцам на карантине

Также Politeka сообщала, что Каменских показала, как дурачится дома в постели



