Известная певица Анна Седокова удивила неожиданным признанием о том, как коронавирус и карантин изменили ее жизнь
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
«Семья. Бизнес. Команда. Я вот сейчас в таком ах*у. Услышала про 14 апреля. Расслышала про 14 апреля. Создала группу быстрого реагирования в компании. Налила себе джин тоник, двойной джин и предупредила семью, что из комнаты не выйду. Я не понимаю, как дальше. Я ответственна за людей. Я хочу написать вам о том, какие миленькие фильмы смотрю и как классненько все у меня, но у меня 20 сотрудников и нет возможности платить полную зарплату, так как у меня впереди нет ни одного концерта и я ещё должна вернуть предоплаты...», - говорится в сообщении.
Певица даже призналась, что ей пришлось выпить несколько таблеток успокоительного.
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«Я выпила 2 таблетки Валерианки. Помедитировала. Подумала о хорошем, но я так переживаю за тех, кто доверил мне свои жизни. Переживаю за своих музыкантов, которые остались без работы. За всех тех, кто через три дня останется без работы и без зарплаты. Работа была моим смыслом и тем, что спасало меня всю жизнь. Я была в разном де**ме, но работа! Она всегда была со мной . Всегда выручала, а сегодня ... Небеса, пожалуйста, дайте нам сил. Дайте нам разума. Дайте нам легкомысленности, чтобы просто переждать и не думать о завтра», - подчеркнула она.
При этом Седокова утверждает, что любит своих коллег и работу.
Сам пост звезда сопровождала снимком, где она вместе с любимым лежит на кровати. На лице певицы можно заметить увлажняющую маску.
Напомним, Седокова заинтриговала новым видео.
Как сообщала Politeka, Седокова показала свои формы в пикантной позе.
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