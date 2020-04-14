Ани Лорак похвасталась кокетливыми фото в полупрозрачной кофте

Известная украинская певица, которая уже давно живет и работает в России, часто делится новыми снимками на своей странице в Инстаграм. Как сообщает Politeka.net, на этот раз она показала поклонникам кадры из своей новой фотосессии.

На снимках Лорак позирует в элегантном образе женщины в черном. Ее наряд состоит из черной блузки и шляпы, а дополняет образ кольцо с крупным изумрудом. Изюминки образу добавляет тот факт, что блузка певицы полностью просвечивается благодаря полупрозрачной ткани.

В подписи к фото Лорак предлагает своим подписчикам выбрать, какой из двух снимком им нравится больше. Поклонников не пришлось просить дважды, и они тут же принялись забрасывать звезду восторженными комментариями.

«Какая загадочная», «Обе. Эти зелёные глаза всегда завораживают», «Обе отличные и вы @anilorak как всегда шикарная», «Обе! Вы просто невероятная», «Там где есть Каролина, все фотографии будут невероятные», «До невозможности красивая. Невозможно выделить какое-то одно фото, оба!», «Глаза такие хитрые на втором фото», «Каролиночка Вы прекрасны на всех фото всегда», «Ну очень шикарная девочка, обе! Вы неотразимы Каролиш», - пишут люди.

Напомним, Лорак посочувствовала "сводящим концы с концами" украинцам.

Как сообщала Politeka, любовник Ани Лорак поразил новой внешностью, фото взбудоражило сеть: "Даже не думай!".

Также Politeka писала, что Ани Лорак крупным планом показала, как запустила себя на карантине: «Сюрприз для вас».