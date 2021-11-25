Toyota Corolla Cross 2022 року дасть можливість українським водіям відчути себе в салоні авто як вдома.
Великі розміри Toyota Corolla Cross 2022 року створюють більше місця для пасажирів-особливо на задньому сидінні - і додатковий простір для вантажу, передає "caranddriver.com".
Нова Toyota Corolla Cross буде оснащена симпатичною оббивкою зі штучної шкіри, передніми сидіннями з підігрівом, ручкою перемикання передач, обтягнутою шкірою, і відкидним центральним підлокітником для пасажирів на задніх сидіннях.
Під капотом знаходиться чотирициліндровий двигун потужністю 169 к.с. і може бути встановлений як з переднім, так і з повним приводом; гібридна силова установка увійде в модельний ряд моделі 2023 року.
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Модель пропонує обладнання, яке цінують багато покупців позашляховиків, в тому числі 10-позиційне сидіння водія з регульованою потужністю, двозонний автоматичний клімат-контроль, Підігрів передніх сидінь, моніторинг сліпих зон, датчики паркування спереду і ззаду і красиві 18-дюймові алюмінієві колеса.
Toyota Corolla Cross 2022 року сподобалася далеко не всім, в мережі пишуть, що дизайн нового авто недопрацювали і що Toyota "скопіювала" зовнішній вигляд у свого ж позашляховика RAV4.
"Все дубово недоладно і дешево! Але! Ця машина не для душі, це просто, сів поїхав на роботу, а їздять тайоти дуже довго і надійно! Її і братимуть як напрацьовозку!", "Є риси rav4"," з дизайном зовсім не працювали, просто біда на мій погляд"," відверто не зайшла машина"," суміш Лади Вести, Мітсубіші АСХ і Рав 4", - пишуть в мережі.
Нагадаємо, Toyota RAV4 в 2022 році перевтілиться в спорткар, українці оцінять: фото нового кросовера.
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