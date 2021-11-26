Новий Tiguan з'явиться в автосалонах в кінці цього року

Volkswagen Tiguan 2022 року пропонує більш спортивну керованість авто, ніж деякі його конкуренти.

Про це повідомляє автопортал "caranddriver.com".

Новий салон Volkswagen Tiguan 2022 відрізняється стриманою атмосферою і безліччю модних технологічних функцій.

Чотирициліндровий двигун Volkswagen Tiguan 2022 з турбонаддувом працює справно, звучить вишукано і напевно пройде перевірку у більшості покупців.

Нові світлодіодні фари Volkswagen Tiguan 2022, оновлена решітка радіатора і бампери, а також нові конструкції коліс надають Tiguan 2022 року більш сучасний зовнішній вигляд.

Сидіння з підігрівом і цифровий дисплей датчика тепер є стандартними для всієї лінійки.

Всі моделі Volkswagen Tiguan 2022, крім базових, також отримують нову сенсорну панель клімат-контролю, адаптивний круїз-контроль, допомогу в утриманні смуги руху і напівавтономний режим водіння.

Volkswagen Tiguan 2022 року з'явиться в автосалонах Volkswagen до кінця 2021 року. Вартість базової моделі починається від 27 190 доларів США.

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