Державний ПриватБанк вирішив змінити сервіс для деяких категорій клієнтів

Про це пише Знай.

Повідомляється, що нововведення торкнуться підприємців, які зареєстровані як ФОП.

Зокрема, державний ПриватБанк вирішив стежити за переміщенням зазначених осіб з допомогою геопозиції в додатку Приват24.

За умови, якщо клієнти будуть ігнорувати це обов'язкове нововведення, то державний ПриватБанк може заблокувати їхні фінансові рахунки.

Не так давно підприємці, які обслуговуються в Приватбанку, отримали нові анкети про верифікацію, де їх просять поставити підпис під дозволом на відстеження їх переміщення.

Клієнти, у свою чергу, стверджують, що це нововведення - грубий шантаж з боку керівництва Приватбанку. Але представники державної установи заспокоюють українців і стверджують, що ця процедура убезпечить їхні платежі в системі.

Раніше ми повідомляли про те, що ПриватБанк потрапив у скандал після блокування рахунків українців. Про кричущий інцидент розповів клієнт.

За його словами, ПриватБанк раптово заморозила його рахунку, аргументуючи це "указом президента України".

"...Це санкційні списки, перевірили ні мене, ні нашого юридичної особи, яке створене в 2019 році, там немає, я простий пенсіонер, підприємство не знаходиться ні в зоні АТО, ні в Росії, ні в Криму. Менеджери мукають, нічого зрозумілого пояснити не можуть, і відповідно нічого не роблять", - стверджував клієнт.

Чоловік також додав, що ПриватБанк перед блокуванням його не попередив і він не міг порушити законодавство країни, оскільки є звичайним пенсіонером.

"ніякого Попередження і нікуди Приватбанк не присилав. Просто поцупили гроші і все, при цьому створюючи проблеми з контрагентами, та не несучи за це ніякої відповідальності. І постійно у них проблеми такого плану, скільки можна?!", - резюмував він у своєму негативному відкликання.

Нагадаємо, ПриватБанк підловили на обмані клієнтів, гримить скандал.

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