Стало відомо, як пенсійна реформа вплине на простих українців

Як передає Politeka.net, про це інформує прес-служба Пенсійного фонду.

Як відомо, на фоні пенсійної реформи в 2020 році змінюються правила виходу на заслужених відпочинок для українців.

Що стосується чоловіків, то в поточному році вони можуть вийти на пенсію в 60 років за умови, якщо у них є за плечима 27 років страхового стажу.

Жінки можуть розраховувати на заслужений відпочинок у 59 років до 31 березня включно. Після 1 квітня вони зможуть піти на пенсію у віці 59,5 років.

І з кожним наступним роком цифра по стажу буде тільки зростати, а в 2028 році необхідний мінімальний страховий стаж становитиме 35 років.

За умови, що чоловікові або жінці не вистачає стажу для виходу на пенсію в 60 років, вони можуть піти на заслужений відпочинок у 63 роки. У такому випадку їм потрібно мати 15 років страхового стажу, а якщо українець буде і далі працювати, то пенсію йому нараховуватимуть відразу після досягнення передбаченого страхового стажу.

Раніше ми повідомляли про те, що у Володимира Зеленського проговорилися про підвищення пенсійного віку в Україні.

Про підготовку реформи пенсійної системи розповіла голова парламентського комітету з питань соцполітики Галина Третьякова. Вона заявила, що в стінах Верховної Ради вже обговорюють це питання.

Нардеп розповіла, що в Україні планують провести індексацію пенсій у березні цього року. Крім того, вона повідомила про підготовку запуску «другий пенсії». У той же час, Третьякова підкреслила, що підвищення пенсійного віку практично неминуче.

«А потім вже будемо думати, що вийшло, а що ні у реформі солідарного пенсійного забезпечення. Але які б м'які варіанти ми не придумали, як би ми не намагалися, все одно доведеться думати про підвищення пенсійного віку», - додала соратниця президента.

Нагадаємо, українцям пообіцяли виходити на пенсію раніше.

Як повідомляла Politeka, пенсійна реформа в Україні: розмір пенсій та умови виплат

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