Клієнти націоналізованого ПриватБанка продовжують скаржитися на випадки, коли банкомати буквально «з'їдають» грошові кошти

Як розповів один з них, під час поповнення картки термінал різко перестав працювати, проте гроші так і не були переведені.

«Термінал з'їв 3 тисячі гривень і просто вирішив сказати - я більше не працюю. Що б отримати ці гроші, потрібно зробити картку Приватбанку. Жирний, жирний мінус банку. Ніколи вас не поважав і поважати не буду», - уточнив клієнт.

У відповідь на це у банку уточнили, що можуть повернути суму тільки в розмірі 500 гривень. В іншому випадку, людині доведеться оформити картку в банківському відділенні.

Як повідомлялося раніше, клієнти націоналізованого Приватбанку продовжують залишати скарги на компанію, заявляючи, що банк неправомірно списує гроші з їх рахунки.

Як розповів один із клієнтів банку на сайті Мінфін, він до останнього вважав ПриватБанк одним з найкращих українських банків, був його клієнтом більше 10 років, але недавні ситуації змусили його змінити думку.

За словами клієнта, за останні два роки банк підставляє його на гроші вже в четвертий раз. Перший раз банк списав 5000 гривень. Коли чоловік запитав, що це за списання, в установі відповіли, що півроку не стягували з нього комісію, а тепер знайшли помилку і виправив її. Чоловік зазначив, що не став тоді звертатися до суду за 5000 гривень.

Через рік з картою сталася схожа ситуація. З карти списалось 2100 гривень, які пішли на американський сайт. У банку заявили, що списання коштів можливо, якщо раніше чоловік вводив на цьому сайті свої реквізити – дані карти.

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